Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.
Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 3-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 64 ve 73. dakikalarda Mauro Icardi kaydetti.
Alınan bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 7'ye çıkardı. Gaziantep FK ise haftayı puansız kapattı.
Milli ara sonrası Galatasaray, Samsunspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise Kayserispor deplasmanına gidecek.
OKAN BURUK 11'İ DEĞİŞTİRMEDİ!
Gaziantep FK'ye konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile yapılan rövanş maçının ilk 11'ini sahaya sürdü.
Okan Buruk, takımını müsabakaya Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi 11'iyle çıkardı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Dubois, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Özgür Baran Aksaka, Kazımcan Karataş, Bakambu yer aldı.
YEDEKLERDE SADECE 2 YABANCI
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde sadece 2 yabancı futbolcu yer aldı.
Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha'nın hazır olmaması, Fredrik Midtsjö ve Sergio Oliveira'nın kadroya alınmamasından dolayı Galatasaray, Gaziantep'e 10 yabancı futbolcuyla geldi.
Bu oyunculardan 8'i ilk 11'de oynarken 2'si yedek kulübesinde yer aldı.
Yedek kulübesinde Dubois ve Bakambu görev bekledi.
TETE İLK KEZ 11 BAŞLADI!
Galatasaray'da yeni transferlerden Mateus Tete, ilk kez sarı kırmızılı formayla Süper Lig'de ilk 11'de başladı.
GAZİANTEP FK'NİN KADROSU
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş, takımını karşılaşmaya Batuhan Ahmet Şen, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Ömürcan Artan, Furkan Soyalp, Jevtovic, Bikel, Mustafa Eskihellaç, Max Gradel, Maxim, Riascos 11'iyle çıkardı.
Kırmızı-siyahlıların yedek kulübesinde ise Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Veliu, Khacef, Mirza Cihan, Onurhan Babuşcu, Ulaş Zengin, Markovic, Ogün Özçiçek ve Stankovski yer aldı.
Bu sezon henüz puanla tanışamayan Güneydoğu ekibi, Galatasaray karşısında galibiyet parolasıyla sahaya çıktı.
GÜNAY VE BATUHAN ESKİ TAKIMLARINA KARŞI
Galatasaray'ın yeni transferi Günay Güvenç ile bu transferde kiralık olarak Gaziantep FK'ye gelen Batuhan Ahmet Şen, ilk kez eski takımlarına rakip oldu.
Gaziantep temsilcisinin formasını 2018'de giymeye başlayan Günay, kaptanlığını yaptığı takımın kalesini 163 resmi müsabaka korudu. Günay, eski takımına karşı yedek kulübesinde yer aldı.
Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen kaleci Batuhan Ahmet Şen de Günay transferinde kırmızı-siyahlı takıma geldi. Ligin ilk 3 maçında kaleyi koruyan 24 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray'a karşı da forma giydi.
TARAFTARLAR MAÇA İLGİ GÖSTERDİ
Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da taraftarlar, kendilerine ayrılan alandan takımlarına destek verdi.
Ev sahibi Gaziantep FK'nin taraftarları da koltukların tamamına yakınını doldurarak maça yoğun ilgi gösterdi.
KEREM ATTI AMA GOL GEÇERLİ DEĞİL
Galatasaray'ın Gaziantep FK ile karşılaştığı maçta bir gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.
Sarı kırmızılı takımda Mertens'in pasında Kerem, 2. dakikada kale önünde topu ağlara gönderdi.
Hakem bir müddet VAR'ı dinledi ve gelen uyarı sonrası golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.
KEREM BU KEZ ATTI!
Maça baskılı başlayan Galatasaray'da Tete, sağdan ceza sahasına iyi ortaladı. Kerem Demirbay'ın kafayla indirdiği topa Kerem Aktürkoğlu karambolde vurdu ve topu ağlara gönderdi.
G.SARAY İKİNCİ GOLÜ ZORLADI!
İlk 15 dakikada sık sık rakip kaleye atak yapan Galatasaray'da Kerem Demirbay ve Kerem Aktürkoğlu ile net gol pozisyonları bulsa da farkı arttıramadı.
ICARDI İLE FARK 2'YE ÇIKTI!
Sol kanattan savunma arkasına sarkan Kerem, rakibinden çok iyi sıyrıldı ve yanındaki Mauro Icardi'ye bıraktı. Onun düzgün vuruşu ağlarla buluştu ve Galatasaray 64. dakika farkı ikiye çıkardı.
MAURO ICARDI YİNE SAHNEDE!
Soldan ceza sahasına girmek isteyen Icardi, rakibinin müdahelesiyle yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Arjantinli yıldız kendisinin 2. takımının ise 3. golünü kaydetti.
KEREM ATTI, YİNE GEÇERSİZ!
75. dakikada Kerem Aktürkoğlu, Mertens'in pasıyla karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ancak daha önce Kerem Demirbay'ın topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Galatasaray öne geçti. Tete'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan yaptığı ortaya ceza sahasındaki Kerem Demirbay'ın yaptığı kafa vuruşunda top, Jevtovic'ten döndü. Karambol sonucu topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Batuhan Şen'in sağından filelere gitti: 0-1.
21. dakikada Kerem Demirbay'ın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas içerisinde iyi yükselen Icardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
32. dakikada Riascos'un ceza yayı üzerinden pasında topla buluşan Ömürcan Artan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'da kaldı.
Maçın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR İKİNCİ YARI BİRAZDAN...
Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 3-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 64 ve 73. dakikalarda Mauro Icardi kaydetti.
Alınan bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 7'ye çıkardı. Gaziantep FK ise haftayı puansız kapattı.
Milli ara sonrası Galatasaray, Samsunspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise Kayserispor deplasmanına gidecek.
OKAN BURUK 11'İ DEĞİŞTİRMEDİ!
Gaziantep FK'ye konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile yapılan rövanş maçının ilk 11'ini sahaya sürdü.
Okan Buruk, takımını müsabakaya Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi 11'iyle çıkardı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Dubois, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Özgür Baran Aksaka, Kazımcan Karataş, Bakambu yer aldı.
YEDEKLERDE SADECE 2 YABANCI
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde sadece 2 yabancı futbolcu yer aldı.
Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha'nın hazır olmaması, Fredrik Midtsjö ve Sergio Oliveira'nın kadroya alınmamasından dolayı Galatasaray, Gaziantep'e 10 yabancı futbolcuyla geldi.
Bu oyunculardan 8'i ilk 11'de oynarken 2'si yedek kulübesinde yer aldı.
Yedek kulübesinde Dubois ve Bakambu görev bekledi.
TETE İLK KEZ 11 BAŞLADI!
Galatasaray'da yeni transferlerden Mateus Tete, ilk kez sarı kırmızılı formayla Süper Lig'de ilk 11'de başladı.
GAZİANTEP FK'NİN KADROSU
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş, takımını karşılaşmaya Batuhan Ahmet Şen, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Ömürcan Artan, Furkan Soyalp, Jevtovic, Bikel, Mustafa Eskihellaç, Max Gradel, Maxim, Riascos 11'iyle çıkardı.
Kırmızı-siyahlıların yedek kulübesinde ise Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Veliu, Khacef, Mirza Cihan, Onurhan Babuşcu, Ulaş Zengin, Markovic, Ogün Özçiçek ve Stankovski yer aldı.
Bu sezon henüz puanla tanışamayan Güneydoğu ekibi, Galatasaray karşısında galibiyet parolasıyla sahaya çıktı.
GÜNAY VE BATUHAN ESKİ TAKIMLARINA KARŞI
Galatasaray'ın yeni transferi Günay Güvenç ile bu transferde kiralık olarak Gaziantep FK'ye gelen Batuhan Ahmet Şen, ilk kez eski takımlarına rakip oldu.
Gaziantep temsilcisinin formasını 2018'de giymeye başlayan Günay, kaptanlığını yaptığı takımın kalesini 163 resmi müsabaka korudu. Günay, eski takımına karşı yedek kulübesinde yer aldı.
Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen kaleci Batuhan Ahmet Şen de Günay transferinde kırmızı-siyahlı takıma geldi. Ligin ilk 3 maçında kaleyi koruyan 24 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray'a karşı da forma giydi.
TARAFTARLAR MAÇA İLGİ GÖSTERDİ
Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da taraftarlar, kendilerine ayrılan alandan takımlarına destek verdi.
Ev sahibi Gaziantep FK'nin taraftarları da koltukların tamamına yakınını doldurarak maça yoğun ilgi gösterdi.
KEREM ATTI AMA GOL GEÇERLİ DEĞİL
Galatasaray'ın Gaziantep FK ile karşılaştığı maçta bir gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.
Sarı kırmızılı takımda Mertens'in pasında Kerem, 2. dakikada kale önünde topu ağlara gönderdi.
Hakem bir müddet VAR'ı dinledi ve gelen uyarı sonrası golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.
KEREM BU KEZ ATTI!
Maça baskılı başlayan Galatasaray'da Tete, sağdan ceza sahasına iyi ortaladı. Kerem Demirbay'ın kafayla indirdiği topa Kerem Aktürkoğlu karambolde vurdu ve topu ağlara gönderdi.
G.SARAY İKİNCİ GOLÜ ZORLADI!
İlk 15 dakikada sık sık rakip kaleye atak yapan Galatasaray'da Kerem Demirbay ve Kerem Aktürkoğlu ile net gol pozisyonları bulsa da farkı arttıramadı.
ICARDI İLE FARK 2'YE ÇIKTI!
Sol kanattan savunma arkasına sarkan Kerem, rakibinden çok iyi sıyrıldı ve yanındaki Mauro Icardi'ye bıraktı. Onun düzgün vuruşu ağlarla buluştu ve Galatasaray 64. dakika farkı ikiye çıkardı.
MAURO ICARDI YİNE SAHNEDE!
Soldan ceza sahasına girmek isteyen Icardi, rakibinin müdahelesiyle yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Arjantinli yıldız kendisinin 2. takımının ise 3. golünü kaydetti.
KEREM ATTI, YİNE GEÇERSİZ!
75. dakikada Kerem Aktürkoğlu, Mertens'in pasıyla karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ancak daha önce Kerem Demirbay'ın topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Galatasaray öne geçti. Tete'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan yaptığı ortaya ceza sahasındaki Kerem Demirbay'ın yaptığı kafa vuruşunda top, Jevtovic'ten döndü. Karambol sonucu topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Batuhan Şen'in sağından filelere gitti: 0-1.
21. dakikada Kerem Demirbay'ın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas içerisinde iyi yükselen Icardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
32. dakikada Riascos'un ceza yayı üzerinden pasında topla buluşan Ömürcan Artan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'da kaldı.
Maçın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR İKİNCİ YARI BİRAZDAN...