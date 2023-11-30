Galatasaray, Manchester United'a sahasında yine kaybetmedi!

Galatasaray, Manchester United ile iç sahada yaptığı maçlarda yine kaybetmedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Manchester United'a sahasında yine kaybetmedi!
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30 Kasım 2023 00:26
Sarı-kırmızılı ekip, Manchester United ile iç sahada yaptığı maçlarda yine yenilmedi.

İki takımın aralarındaki rekabette daha önceki 4 maç İngiltere'de, 3 müsabaka ise İstanbul'da yapıldı.

İngiliz temsilcisini 4. kez ağırlayan Galatasaray, 1 galibiyet alırken 3. beraberliğini yaşadı. Daha önceki 3 müsabakada gol yemeyen "Cimbom" bu maçta kalesinde gördüğü 3 golle bu istatistiğini sürdüremedi.

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