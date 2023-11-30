Galatasaray, Manchester United'a sahasında yine kaybetmedi!

Sarı-kırmızılı ekip, Manchester United ile iç sahada yaptığı maçlarda yine yenilmedi.
İki takımın aralarındaki rekabette daha önceki 4 maç İngiltere'de, 3 müsabaka ise İstanbul'da yapıldı.
İngiliz temsilcisini 4. kez ağırlayan Galatasaray, 1 galibiyet alırken 3. beraberliğini yaşadı. Daha önceki 3 müsabakada gol yemeyen "Cimbom" bu maçta kalesinde gördüğü 3 golle bu istatistiğini sürdüremedi.
İki takımın aralarındaki rekabette daha önceki 4 maç İngiltere'de, 3 müsabaka ise İstanbul'da yapıldı.
İngiliz temsilcisini 4. kez ağırlayan Galatasaray, 1 galibiyet alırken 3. beraberliğini yaşadı. Daha önceki 3 müsabakada gol yemeyen "Cimbom" bu maçta kalesinde gördüğü 3 golle bu istatistiğini sürdüremedi.
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