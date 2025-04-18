Galatasaray maçında penaltı VAR'la iptal!

Galatasaray'ın Bodrum FK karşısında kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray maçında penaltı VAR'la iptal!
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18 Nisan 2025 20:47
Süper Lig'de Bodrum FK ile karşılaşan Galatasaray'ın penaltısı VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Ahmet Arslan ile Gabriel Sara arasında yaşanan pozisyon sonrası hakem Mehmet Türkmen, penaltı noktasını gösterdi.

Hakem Türkmen, daha sonra VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izlemeye gitti. Hakem Mehmet Türkmen, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.





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