Trabzonspor, Galatasaray maçı öncesi Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un A takımdan ayrı idman yapacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır.
Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır." denildi.
Trabzonspor altyapısından yetişen 24 yaşındaki Ömür, bordo mavili forma ile 211 maça çıktı ve 25 gol, 36 asist yapma başarısı gösterdi. 2 milyon euro bonservis bedeliyle Lorient'ten transfer edilen Umut Bozok ise 41 maçta 10 gol, 3 asist yaptı.
Yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır.
Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır." denildi.
Trabzonspor altyapısından yetişen 24 yaşındaki Ömür, bordo mavili forma ile 211 maça çıktı ve 25 gol, 36 asist yapma başarısı gösterdi. 2 milyon euro bonservis bedeliyle Lorient'ten transfer edilen Umut Bozok ise 41 maçta 10 gol, 3 asist yaptı.