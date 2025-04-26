Yeni sezon öncesi Şampiyonlar Ligi kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, Leroy Sane transferi için yeniden harekete geçti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
29 yaşındaki yıldızın Bayern Münih'le kontrat yenileme sürecini yakından takip eden Sarı-Kırmızılılar, oyuncuya daha önce yaptığı teklifin hâlâ geçerli olduğunu iletti.
İLK TEMAS VE YEŞİL IŞIK
Devre arasında Sane ile görüşen Galatasaray, o dönemde olumlu geri dönüş almıştı. Ancak sonrasında Bayern Münih ile oyuncu arasındaki buzların erimesi, süreci yavaşlatmıştı. Bugün gelinen noktada ise Sane'nin halen kulübüyle yeni sözleşme imzalamamış olması, Cimbom'un transfer umutlarını artırmış durumda.
MENAJERİYLE YENİ GÖRÜŞME
Sarı-Kırmızılı yetkililerin, geçtiğimiz günlerde Alman yıldızın menajeriyle bir kez daha masaya oturduğu öğrenildi. Görüşmede, "Teklifimiz masada, detayları konuşmaya hazırız" mesajı verildiği kaydedildi.
G.SARAY'IN AYIRDIĞI BÜTÇE
Galatasaray'ın, bonservis bedeli bulunmayan Leroy Sane için yıllık 9-10 milyon euro arasında bir maaş bütçesi ayırdığı belirtiliyor. Ancak yıldız oyuncunun imza parası talebinin ne olacağı henüz netlik kazanmadı.
BAYERN'DE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
Öte yandan Leroy Sane'nin Bayern Münih'teki geleceği de hâlâ netleşmedi.
Alman basınına göre Bayern Yönetimi, yıldız oyuncuyla yeni sözleşme konusunda kesin bir karar veremedi. Sane'nin kulüple yeniden anlaşma ihtimali, yaşanan belirsizlik nedeniyle zayıflamış durumda.
Geçmişte Bayern ile arasındaki soğuklukları gideren ve yeniden ilk 11'de şans bulan Sane, kritik maçlarda kaydettiği gollerle dikkat çekmişti. Hatta maaşında indirim yapmaya istekli olduğu haberleri basına yansımıştı.
YERİNE ALTERNATİF ARANIYOR
Ancak Bayern cephesinde Sane'ye sıcak bakılmıyor. Alman devinin daha düşük maliyetle yeni bir oyuncu arayışında olduğu iddia ediliyor.
29 yaşındaki yıldızın Bayern Münih'le kontrat yenileme sürecini yakından takip eden Sarı-Kırmızılılar, oyuncuya daha önce yaptığı teklifin hâlâ geçerli olduğunu iletti.
İLK TEMAS VE YEŞİL IŞIK
Devre arasında Sane ile görüşen Galatasaray, o dönemde olumlu geri dönüş almıştı. Ancak sonrasında Bayern Münih ile oyuncu arasındaki buzların erimesi, süreci yavaşlatmıştı. Bugün gelinen noktada ise Sane'nin halen kulübüyle yeni sözleşme imzalamamış olması, Cimbom'un transfer umutlarını artırmış durumda.
MENAJERİYLE YENİ GÖRÜŞME
Sarı-Kırmızılı yetkililerin, geçtiğimiz günlerde Alman yıldızın menajeriyle bir kez daha masaya oturduğu öğrenildi. Görüşmede, "Teklifimiz masada, detayları konuşmaya hazırız" mesajı verildiği kaydedildi.
G.SARAY'IN AYIRDIĞI BÜTÇE
Galatasaray'ın, bonservis bedeli bulunmayan Leroy Sane için yıllık 9-10 milyon euro arasında bir maaş bütçesi ayırdığı belirtiliyor. Ancak yıldız oyuncunun imza parası talebinin ne olacağı henüz netlik kazanmadı.
BAYERN'DE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
Öte yandan Leroy Sane'nin Bayern Münih'teki geleceği de hâlâ netleşmedi.
Alman basınına göre Bayern Yönetimi, yıldız oyuncuyla yeni sözleşme konusunda kesin bir karar veremedi. Sane'nin kulüple yeniden anlaşma ihtimali, yaşanan belirsizlik nedeniyle zayıflamış durumda.
Geçmişte Bayern ile arasındaki soğuklukları gideren ve yeniden ilk 11'de şans bulan Sane, kritik maçlarda kaydettiği gollerle dikkat çekmişti. Hatta maaşında indirim yapmaya istekli olduğu haberleri basına yansımıştı.
YERİNE ALTERNATİF ARANIYOR
Ancak Bayern cephesinde Sane'ye sıcak bakılmıyor. Alman devinin daha düşük maliyetle yeni bir oyuncu arayışında olduğu iddia ediliyor.