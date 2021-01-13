Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Malatya'da oynanan maçın normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 bitti. Penaltılarda kazanan 7-6 ile Galatasaray oldu.



Uzatmalarda Yeni Malatyaspor'un golünü 102. dakikada Umut Bulut kaydetti. Galatasaray'ın golü 120+1. dakikada Christian Luyindama'dan geldi.



Yeni Malatyaspor'da Ahmed Ildız, Jody Lukoki, Issam Chebake penaltıyı gole çevirdi ancak Mustafa Eskihellaç, Fatih Öztürk'e takıldı. Seri penaltılarda Youssouf Ndayishimiye, Wallace, Murat Akça penaltıyı gole çevirdi ama Jetmir Topalli, Fatih Öztürk'e takılınca tur atlayan Galatasaray oldu.



Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne penaltıyı gole çevirdi. Beşinci penaltıda Kerem Aktürkoğlu topu dışarı attı. Seri penaltılarda Marcao, Oghenekaro Etebo ve Emre Kılınç penaltıları kaçırmadı.



Hafta sonu Yeni Malatyaspor, Süper Lig maçında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak.



YENİ MALATYASPOR PENALTI BEKLEDİ



Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça düşük tempoda oynandı. Ev sahibi Yeni Malatyaspor ilk yarıının ilk dakikalarında yaşanan bir pozisyonda penaltı bekledi. Maçın 9. dakikasında Adem'in pasına hareketlenen Kubilay, Luyindama'yla birlikte ceza alanına girdi ve yerde kaldı, Özgür Yankaya pozisyonda devam kararı verdi.



EMRE AKBABA SONUA ULAŞAMADI



Malatya'da oynanan kupa maçında iki takım da kontrollü bir oyun ortaya koyarken, Galatasaray ilk yarıda iki önemli fırsat yakaladı. Sarı-kırmızılı takımada Emre Akbaba önemli fırsatlarda gole yaklaşan isim olurken, 28 yaşındaki futbolcu sonuca ulaşamadı. İlk yarıda gol çıkmayınca, soyunma odasına 0-0'Lık skorla gidildi.



FATİH TERİM'DEN HAMLELER



Karşılaşmanın ikinci yarısında Yeni Malatyaspor ve Galatasaray oyunun tempsounu çok fazla yükseltmedi. İki takım da savunma güvenliğini elden bırakmazken; Galatasaray daha fazla topla oynadı. Oyunda gol gelmeyince Fatih Terim değişiklikler yaptı. Karşılaşmanın 68. dakikasında Younes Belhanda, Ryan Babel ve Marcelo Saracchi'yi oyundan alan Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu, Oghenekaro Etebo ve Emre Taşdemir'i sahaya sürdü. Yeni Malatyaspor'da ise teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, 61. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve Zeki Yavru'nun yerine Mustafa Eskihellaç ve Ahmed Ildız'a görev verdi. İki takımdaki değişikliklerin ardından hem Yeni Malatyaspor hem de Galatasaray rakip ceza sahasında etkili olmaya çalıştı ama normal sürede gol çıkmayınca uzatma bölümüne geçildi.



OĞULCAN ÇAĞLAYAN UZATMADA OYUNA GİRDİ



Maçta uzatma bölümü başlarken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hücum hattına hareket getirebilemek adına bir hamle daha yaptı. Emre Akbaba'yı kenara alan Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan'ı sahaya sürdü. Son günlerin konuşulan ismi olan ve UÇK tarafından 6 maç ceza verilen Oğulcan Çağlayan, Yeni Malatyaspor ile oynanan kupa maçında 30 dakika şans buldu.



OLCAY ŞAHAN DEVAM EDEMEDİ



Oyunun uzaması nedeniyle sahadaki futbolcular ciddi yorgunluk yaşarken, Yeni Malatyaspor'da talihsiz bir sakatlık yaşandı. Karşılaşmanın 96. dakikasında Adem Büyük'ün yerine oyuna giren Olcay Şahan, 99. dakikada sakatlandığı için oyundan çıktı ve yerini Jetmir Topalli'ye bıraktı.



UMUT BULUT VURDU, GOL GELDİ!

FATİH ÖZTÜRK'TEN BÜYÜK HATA



Karşılaşmanın durgun bir tempoda devam ederken, Yeni Malatyaspor sürpriz bir gol buldu. Galatasaray hücuma çıkarken sarı-kırmızılılar topu kaptırdı. Etobo'nun kaptırdığı top sonrası ceza sahası dışında topla buluşan Umut Bulut, kaleye şutunu çekti. Fatih Öztürk tutabileceği topta büyük bir hata yapınca, Yeni Malatyaspor 1-0 öne geçti.



LUYINDAMA PENALTILARA GÖTÜRDÜ



Kalan bölümde Galatasaray oyunu Yeni Malatyaspor yarı sahasına yıktı. Yeni Malatyaspor savunmada hata yapmamaya çalışırken, Galatasaray ise beraberlik golünü aradı. Maçta dakikalar 120+1'i gösterdiğinde Galatasaray durumu 1-1 yaptı. Duran topu Ömer Bayram kullandı ve Luyindama'nın kafa vuruşuyla Galatasaray maçı penaltılara götürdü.



ÇEYREK FİNAL PENATILARDA GELDİ



Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Galatasaray penaltıları kullanan Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Diagne, Marcao, Etebo ve Emre Kılınç topu filelerle buluştururken, Muhammed Kerem Aktürk ise çerçeveyi tutturamadı.



Malatya ekibinde ise Ahmed Ildız, Lukoki, Chebake, Ndayishimiye, Wallace, Murat Akça atışları değerlendirdi. Ev sahibi ekipte Mustafa Eskihellaç ve Jetmir Topalli'nin kullandığı penaltıları ise kaleci Fatih Öztürk kurtardı.



Galatasaray, penaltı atışlarında Yeni Malatyaspor'a 7-6 üstünlük kurarak kupada çeyrek finale yükseldi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Linnes'in ortasında kaleyi cepheden gören pozisyonda Emre Akbaba şutunu çekti. Kaleci Ertaç'dan dönen topu Chebake, kornere çeldi.

29. dakikada ortasahadan aldığı topu ceza alanına kadar taşıyan Adem Büyük, sağ kanattaki Kubilay Kanatsızkuş'u gördü. Bu oyuncunun çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

33. dakikada Malatya ekibi, gole bir kez daha yaşandı. Adem Büyük'ün ara pasıyla ceza sahası üzerinde topla buluşan Fofana'nın şutu, kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

39. dakikada, Saracchi ile sol kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içine gönderilen topa Diagne dokundu ve Emre Akbaba'ya bıraktı. Kale sahasındaki müsait pozisyonda bulunan Emre'nin vuruşu, üstten farklı şekilde auta gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

73. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Ndayishimiye, topu kalenin solundan auta gönderdi.

80. dakikada Malatya temsilcisi gole Umut Bulut ile yaklaştı. Sağ kanattan savunma oyuncularını çalımlayarak ceza sahasına sokulan Mustafa Eskihellaç, topu Umut Bulut'a aktardı. Tecrübeli golcünün gelişine vurduğu meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'ten döndü. Top, Luyindama tarafında uzaklaştırıldı.

84. dakikada gelişen Galatasaray atağında Linnes'in pasında kalenin sağında topla buluşan Emre Kılınç, şutunu çekti. Kaleci Ertaç Özbir, ayağıyla kalesindeki önledi.



MAÇTAN DAKİKALAR (UZATMALAR)

101. dakikada Yeni Malatyaspor takımını öne geçiren golü kaydetti. Orta sahada rakip savunmacılardan topu kapan Umut Bulut, ceza sahası yayı yakınlarında kaleyi cepheden gören bir pozisyonda sert bir şut çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Fatih Öztürk'ün sağından ağlarla buluştu: 1-0.

115. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza sahasının hemen içerisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, kaleye yüzünü döner dönmez çektiği şut, kaleci Ertaç Özbir'in kucağında kaldı.

120. dakikada Galatasaray beraberlik golünü Luyindama ile buldu. Konuk ekibin ceza sahasının hemen dibinde sol kanatta kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Ömer Bayram'ın şutunda arka direkte topa iyi yükselen Luyindama, kalecinin solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Özgür Yankaya, Serkan Ok, İsmail Şencan

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hadebe, Zeki Yavru (Dk. 71 Ahmed Ildız), Ndayishimiye, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 71 Mustafa Eskihellaç), Adem Büyük (Dk. 96 Olcay Şahan) (Dk. 98 Topalli), Fofana (Dk. 96 Lukoki), Umut Bulut (Dk. 119 Murat Akça)

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes (Dk. 114 Şener Özbayraklı), Luyindama, Marcao, Saracchi (Dk. 68 Emre Taşdemir) (Dk. 104 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı, Belhanda (Dk. 68 Etebo), Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel (Dk. 68 Muhammed Kerem Aktürkoğlu), Diagne

Goller: Dk. 101 Umut Bulut (Yeni Malatyaspor), Dk. 120 Luyindama (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 90 Hadebe, Dk. 119 Chabeke (Yeni Malatyaspor)



