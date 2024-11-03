Galatasaray Kolombiyalı yıldıza resmi teklifini yaptı

Galatasaray Yönetimi, 27 yaşındaki Jhon Arias için kulübüne 6.5 milyon Euro teklif etti. Fluminense istediği rakam da belli oldu. İşte detaylar...

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray Kolombiyalı yıldıza resmi teklifini yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2024 10:50
Galatasaray'da Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Jhon Arias için ilk resmi teklifini yaptı.

Cimbom, Fluminense forması giyen 27 yaşındaki oyuncu için 6.5 milyon Euro'luk teklif sundu. Brezilya ekibinin ise kapıyı 9 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi. Galatasaray Yönetimi'nin Ocak ayına kadar görüşmelerini sürdüreceği ve rakamı düşürmek için uğraş vereceği belirtildi.

LİSTENİN EN ÜSTÜNDE

2021 yılından beri Fluminense'de forma giyen başarılı oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da yıldız oyuncunun devre arasında transfer edilmesini özellikle istiyor. Galatasaray, Arias'ı transfer listesinin en üst sırasında tutuyor.

23 KEZ MİLLİ OLDU

Brezilya ekibiyle bu sezon 46 maça çıkan Arias, 13 gol atarken 8 de asist yaptı. Fluminense ile toplamda 190 maçta görev alan Jhon Arias, 42 gol atarken 42 de asist yaptı. Kolombiya Milli Takım forması ile 23 maçta görev yapan tecrübeli oyuncu 3 kez fileleri havalandırdı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery