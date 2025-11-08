Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı: 3 eksik

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü Kocaelispor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Galatasaray Kulübünün hesabından yapılan paylaşıma göre, sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan ile Kazımcan Karataş Kocaelispor kafilesinde yer almadı.
Galatasaray'ın Kocaelispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkant Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina.
