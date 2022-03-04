Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda transfer!

Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı, orta saha oyuncusu Zehra Yılmaz'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden sarı-kırmızılı takımın, Bursa Soğanlıspor'un 20 yaşındaki oyuncusu Zehra Yılmaz'ı kadrosuna kattığı belirtilerek, "Zehra Yılmaz'a 'hoş geldin' der, Galatasaray forması altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden sarı-kırmızılı takımın, Bursa Soğanlıspor'un 20 yaşındaki oyuncusu Zehra Yılmaz'ı kadrosuna kattığı belirtilerek, "Zehra Yılmaz'a 'hoş geldin' der, Galatasaray forması altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.