Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda transfer!

Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı Zehra Yılmaz'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda transfer!
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04 Mart 2022 19:14
Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı, orta saha oyuncusu Zehra Yılmaz'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden sarı-kırmızılı takımın, Bursa Soğanlıspor'un 20 yaşındaki oyuncusu Zehra Yılmaz'ı kadrosuna kattığı belirtilerek, "Zehra Yılmaz'a 'hoş geldin' der, Galatasaray forması altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

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