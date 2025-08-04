Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklara başladı

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takım, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirdi. Başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde gerçekleştirilen ilk idmana, 12 Türk oyuncu katıldı.Ekrem Memnun'un yanı sıra idari menajer Melahat Aydın ve takım kaptanı Ayşe Cora yeni sezon hazırlıkları hakkında açıklamada bulundu.Uzun bir aranın ardından antrenmanlara başladıklarını aktaran Memnun, "Yeni bir heyecanla, daha büyük hedeflerle sezonumuza başlıyoruz. Bugün ilk antrenmanımızı yaptık. Çok büyük hayallerimiz ve çok büyük hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda çok iyi bir kadromuz olduğunu düşünüyoruz. Yani antrenörlerimiz, yönetimimiz ve oyuncularımızla birlikte büyük hayallerin peşinden koşacağız. Hepimiz çok heyecanlıyız ve maçların başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Hazırlıklarımızı da en iyi şekilde yapacağız." diye konuştu.Avrupa Ligi'nde mücadele etmek istediklerini aktaran tecrübeli başantrenör, "Avrupa Ligi'nde oynamaktan başka hiçbir hedefimiz yok. İlk hedefimiz oraya hazırlanmak ve elemelerden gruplara kalmak. Ondan sonraki hedeflerimiz zaten her zaman belli ama tekrar Avrupa Ligi'nde yer almak için büyük bir heyecanla hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.İdari menajer Melahat Aydın, elemeleri geçerek Avrupa Ligi'nde mücadele etmek istediklerini söyledi.Türk oyuncuların katılımıyla yeni sezonu açtıklarını aktaran Aydın, "Oldukça güzel ve keyifli bir idman oldu. 1 Eylül'den sonra yabancı oyuncularımız da aramıza katılacak. Dört yabancı oyuncumuz bu tarihte bizimle olacak; diğer iki oyuncumuz ise WNBA sezonlarının sona ermesinin ardından takıma katılacak." şeklinde görüş belirtti.Aydın, Avrupa Ligi elemelerinde Romanya ekibi ACS Sepsi-SIC ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "17 Eylül'de ilk eleme maçımızı Romanya'da oynayacağız. Rövanş maçı ise 24 Eylül'de kendi sahamızda olacak. Eğer bu turu geçersek, 9 Ekim itibarıyla Avrupa Ligi grup maçlarımız başlayacak. Ayrıca Kadınlar Basketbol Süper Ligi fikstürü de 19 Ağustos'ta açıklanacak. Lige de güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Yeni sezon hepimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.Takım kaptanı Ayşe Cora ise yeni sezona büyük hedeflerle girdiklerini dile getirdi.Sezonu güzel bir antrenmanla açtıklarını belirten Ayşe, şunları kaydetti:"Umuyorum ki bu yüklenme sürecini sakatlık yaşamadan geçiririz. Çünkü önümüzde çok önemli maçlar var. Avrupa Ligi elemelerini en iyi şekilde oynayarak bu büyük organizasyona katılmak istiyoruz. Umarım geçen sezondan çok daha başarılı ve iyi bir sezon geçiririz. Bu sezonki hedeflerimiz çok daha farklı. Artık Avrupa Ligi'nde büyük başarılara imza atmak istiyoruz. Taraftarımızın desteğiyle birlikte iyi yerlere geleceğimize yürekten inanıyorum."