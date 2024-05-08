Galatasaray: "İyiler mutlaka kazanır"

Galatasaray, Mauro Icardi'nin Manchester United maçında attığı golün ardından yaşadığı sevincin fotoğrafını çerçeveletti ve Florya'ya astı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Galatasaray: 'İyiler mutlaka kazanır'
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08 Mayıs 2024 13:32
Şampiyonluk yarışında en yakın takipçisi olan Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 6'ya çıkaran Galatasaray, iyice şampiyonluk moduna girdi.

Takımı motive etmek isteyen sarı-kırmızılı yönetimden Florya için önemli bir hamle geldi.

Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Manchester United karşılaşması sonrası yaptığı ve ikonikleşen gol sevincini çerçeveletip Florya'da duvara astı.

Fotoğrafın üstüne, "İyiler mutlaka kazanır" yazan sarı-kırmızılı yönetim, futbolculara da ezeli rakibi Fenerbahçe'ye de mesaj göndermiş oldu.

Mauro Icardi'nin Manchester United maçında attığı golün ardından yaşadığı sevinç


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