Galatasaray'ın yıldızı Boey'den süper siftah!

Performansıyla sükse yapan Sacha Boey galibiyetin mimarlarından oldu. 23 yaşındaki Fransız sağ bek, dakikalar 22'yi gösterirken kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yollayıp Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.
Boey böylece bu sezon Süper Lig'de ilk golünü kaydetti. Sarı kırmızılı krampon, golü dışında mücadelesiyle de tam not aldı; neredeyse hatasız oynadı. Savunmadaki başarısını hücuma verdiği destekle süsledi.
Bu sezon lig ve Avrupa'da toplam 24 maça çıkan Boey tamamına ilk 11'de başladı. Boey, maç sonu yaptığı açıklamada "Her maçı kazanmak istiyoruz ve emin adımlarla gidiyoruz. Galibiyette pay sahibi olmak güzel" dedi.
Boey böylece bu sezon Süper Lig'de ilk golünü kaydetti. Sarı kırmızılı krampon, golü dışında mücadelesiyle de tam not aldı; neredeyse hatasız oynadı. Savunmadaki başarısını hücuma verdiği destekle süsledi.
Bu sezon lig ve Avrupa'da toplam 24 maça çıkan Boey tamamına ilk 11'de başladı. Boey, maç sonu yaptığı açıklamada "Her maçı kazanmak istiyoruz ve emin adımlarla gidiyoruz. Galibiyette pay sahibi olmak güzel" dedi.
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