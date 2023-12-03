Galatasaray'ın yeni sol bek hedefi Ulisses Garcia

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak istenilen performansı bir türlü veremeyen Angelino ve Kazımcan Karataş'ın performansını yeterli bulmayan Galatasaray yeni sol bekini buldu.
YOUNG BOYS TEKLİFİ KABUL EDEBİLİR
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys formasıyla etkili bir performans gösteren Ulisses Garcia, Galatasaray'ın yeni hedefi oldu.
Angelino'nun 6.5 milyon euroluk bonservis bedelini ödemek istemeyen Galatasaray'ın, İsviçre basınında çıkan habere göre Ulisses Garcia için 5 milyon euroluk bir teklif yaparsa Young Boys'un bu teklifi kabul edebileceği söylendi.
27 yaşındaki İsviçreli sol bekin, Young Boys ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
19 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Young Boys ile 19 resmi maça çıkan Ulisses Garcia bu karşılaşmalara 1 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.
YOUNG BOYS TEKLİFİ KABUL EDEBİLİR
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys formasıyla etkili bir performans gösteren Ulisses Garcia, Galatasaray'ın yeni hedefi oldu.
Angelino'nun 6.5 milyon euroluk bonservis bedelini ödemek istemeyen Galatasaray'ın, İsviçre basınında çıkan habere göre Ulisses Garcia için 5 milyon euroluk bir teklif yaparsa Young Boys'un bu teklifi kabul edebileceği söylendi.
27 yaşındaki İsviçreli sol bekin, Young Boys ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
19 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Young Boys ile 19 resmi maça çıkan Ulisses Garcia bu karşılaşmalara 1 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU