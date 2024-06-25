Galatasaray'ın yeni ikilisi: Icardi & Michy!

Yeni sezonda Galatasaray'ın forvet hattını oluşturacak Mauro Icardi ile Michy Batshuayi'nin son iki yıldaki performansı göz kamaştırıyor.
Arjantinli oyuncu, 73 maçta 55 gol ve 19 asistle kulüp tarihine geçerken; Belçikalı da ondan aşağı kalmadı...
Batshuayi 75 karşılaşmada 44 gol 5 asistle oynadı.
Yıldızlar 99 kez ağları sarsarak golcülüklerini kanıtladı.
Arjantinli oyuncu, 73 maçta 55 gol ve 19 asistle kulüp tarihine geçerken; Belçikalı da ondan aşağı kalmadı...
Batshuayi 75 karşılaşmada 44 gol 5 asistle oynadı.
Yıldızlar 99 kez ağları sarsarak golcülüklerini kanıtladı.