Galatasaray'ın yeni ikilisi: Icardi & Michy!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni sezonda Galatasaray'ın forvet hattını oluşturacak Mauro Icardi ile Michy Batshuayi'nin son iki yıldaki performansı dikkat çekti.

Haber; Sabah
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Galatasaray'ın yeni ikilisi: Icardi & Michy!
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25 Haziran 2024 10:01
Yeni sezonda Galatasaray'ın forvet hattını oluşturacak Mauro Icardi ile Michy Batshuayi'nin son iki yıldaki performansı göz kamaştırıyor.

Arjantinli oyuncu, 73 maçta 55 gol ve 19 asistle kulüp tarihine geçerken; Belçikalı da ondan aşağı kalmadı...

Batshuayi 75 karşılaşmada 44 gol 5 asistle oynadı.

Yıldızlar 99 kez ağları sarsarak golcülüklerini kanıtladı.  




 
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