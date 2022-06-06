Portekizli futbolcu Xeka, Galatasaray ile ciddi şekilde anılıyor. Lille ile Fransa Ligi şampiyonluğu yaşayan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayan oyuncunun ciddi talipleri var. Bunlardan birisi de Roma...



MOURINHO'NUN DA LİSTESİNDE



İtalya basınındaki habere göre Roma'nın rüyası Leandro Paredes... Roma sportif direktör Tiago Pinto, Arjantinli yıldızın sözleşmesini yenilememe kararını öğrendikten sonra onunla yeniden ilgilenmeye başladı. Mourinho'nun orta sahaya istediği isimler listesinde Xeka da bulunuyor. Ancak Paredes'in öncelikle tercih edilecek olması nedeniyle 27 yaşındaki Portekizli orta sahanın, Galatasaray'a gelme olasılığı yüksek görülüyor.



XEKA KİMDİR?



Xeka, 10 Kasım 1994 doğumlu. 27 yaşındaki Portekizli oyuncu son dört sezondur Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyiyor. Xeka, merkez orta saha mevkiinde görev yapsa da hem ön libero hem de orta sahanın solunda forma giyebiliyor. Her iki ayağını da kullanabilen Portekizli oyuncu ülkesinde milli formayı hiç giymedi.



Tam adı Miguel Angelo da Silva Rocsha olan Xeka, futbola FC Paços de Ferreira'da başladı. Çeşitli takımların alt yaş gruplarında forma giydikten sonra ülkesinin takımlarından Braga'ya transfer olan Xeka, bir sezon sonra Lille'e kiralandı. Lille, 2017'de 5,5 milyon euro bonservis ile oyuncuyu kulübünden satın aldı. Genç oyuncuyu aynı sene yine Ligue 1 ekiplerinden Dijon'a kiralayan Lille, 2018 yılında oyuncusunu geri aldı ve Xeka bu sezonun sonuna kadar takımı Lille ile Fransa Ligue 1'de mücadele etti.



Xeka, Ligue 1'de toplam 131 maça çıktı ve bu maçlarda takımına 9 gol 9 asistlik katkı verdi. Portekizli oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde de 10 maçta forma giydi. Transfermarkt'a göre Xeka'nın güncel piyasa değeri 9 milyon euro.























