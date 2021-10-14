Galatasaray'ın tarihi NFT koleksiyonunun son bölümü arza sunuluyor

Galatasaray'ın kurucusu ve bir numaralı üyesi Ali Sami Yen'in anısına çıkartılan NFT koleksiyonunun üçüncü ve son bölümü 15 Ekim günü arz ediliyor.İlk iki bölümü 1 ve 8 Ekim tarihlerinde satışa sunulan NFT koleksiyonunu satın alan taraftarlar, hem bir tarihi anın sahibi olacaklar hem de kulüplerine katkıda bulunacaklar.NFT koleksiyonunun üçüncü bölümü, 15 Ekim tarihinde 500 adet olarak arz edilecek. NFT'lerin her biri 185 EUR fiyatla satışa çıkartılacak.Her NFT arzının Shirtum'un web sitesinde özel bir açılış sayfası olacak. Taraftarlar, NFT'nin resmine tıkladığında Shirtum platformundaki Galatasaray açılış sayfasına yönlendirilecek ve burada NFT'yi kredi veya banka kartı ile satın alarak, hem bir tarihi anın sahibi olacaklar hem de kulüplerine katkıda bulunacaklar.