28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Galatasaray'ın sırrı forma adaleti

Galatasaray'da forma adaleti konusunda hakkaniyetli olan teknik direktör Okan Buruk, rotasyonu genişletti. Torreira ve Singo'suz Göztepe'yi mağlup eden Galatasaray, ısıran futbol yapısıyla Süper Lig'in çok üstünde olduğunu kanıtlıyor.

calendar 28 Ekim 2025 09:29
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın sırrı forma adaleti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig'de rekorları alt-üst edip yenilmez bir şekilde zirve ye kurulan Galatasaray, Almanya'da şampiyonluklara ambargo koyan Bayern Münih gibi...

Teknik direktör Okan Buruk'un başarılı yönetimiyle ligde rakiplerine büyük üstünlük kuran sarı-kırmızılıların yükselişi bazı detaylarda gizli.

Kadrodaki tüm futbolcular, her an oynayacak durumda. Okan Buruk'un forma adaleti yerinde ve Leroy Sane ile Mauro Icardi gibi dünya yıldızları kulübede kalsa da sorun etmiyor. Sakat veya cezalı olan futbolcuların yerine kim oynarsa sırıtmıyor.

Göztepe karşısında Wilfried Singo ve Lucas Torreira yoktu ama Roland Sallai, Gabriel Sara, Mario Lemina ve Yunus Akgün; üst düzey oynadı.

Bu arada sarı-kırmızılıların pres gücü, rakiplerini oyundan düşürüyor. Victor Osimhen, hem savunmayı dağıtıyor hem de golleri sıralıyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.