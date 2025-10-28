Galatasaray'ın sırrı forma adaleti

Süper Lig'de rekorları alt-üst edip yenilmez bir şekilde zirve ye kurulan Galatasaray, Almanya'da şampiyonluklara ambargo koyan Bayern Münih gibi...
Teknik direktör Okan Buruk'un başarılı yönetimiyle ligde rakiplerine büyük üstünlük kuran sarı-kırmızılıların yükselişi bazı detaylarda gizli.
Kadrodaki tüm futbolcular, her an oynayacak durumda. Okan Buruk'un forma adaleti yerinde ve Leroy Sane ile Mauro Icardi gibi dünya yıldızları kulübede kalsa da sorun etmiyor. Sakat veya cezalı olan futbolcuların yerine kim oynarsa sırıtmıyor.
Göztepe karşısında Wilfried Singo ve Lucas Torreira yoktu ama Roland Sallai, Gabriel Sara, Mario Lemina ve Yunus Akgün; üst düzey oynadı.
Bu arada sarı-kırmızılıların pres gücü, rakiplerini oyundan düşürüyor. Victor Osimhen, hem savunmayı dağıtıyor hem de golleri sıralıyor.
