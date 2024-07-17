Galatasaray'ın sıradaki rakibi Trencin

Avusturya'da kamp yapan Galatasaray, hazırlık maçında perşembe günü Trencin ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın sıradaki rakibi Trencin
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17 Temmuz 2024 13:10
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında perşembe günü Slovakya 1. Ligi ekiplerinden Trencin ile karşılaşacak.

Linz kenti yakınlarındaki Geinberg kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı takım, üçüncü hazırlık maçını Trencin ile yapacak. Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

Galatasaray, Trencin müsabakasıyla Avusturya kampının ilk etabını tamamlayarak Türkiye'ye dönecek. Sarı-kırmızılılar, ikinci etap için 22 Temmuz'da yine bu ülkeye gelecek.

İlk hazırlık maçında LASK'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, ikinci maçında ise Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenilmişti.

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