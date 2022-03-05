Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Konya MEDAŞ Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Konyaspor, 2-0'lık skorla kazandı.



Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Ahmed Hassan ve 20. dakikada Amar Rahmanovic attı.



Galatasaray'a karşı kendi evinde oynadığı üst üste 2. lig maçını da kazanan Konyaspor, 4 maçlık galibiyet hasretini bitirdi ve 52 puana yükseldi. Galatasaray'ın ise 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve 35 puanda kaldı.



Galatasaray, hafta içinde önce Barcelona'ya konuk olacak ve ardından ligde Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek. Konyaspor ise Yukatel Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.



DOMENEC TORRENT'TEN 11'E 3 MÜDAHALE



Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da son oynanan Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yapıldı.



Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maça takımını, Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Berkan Kutlu, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Gomis ilk 11'i ile çıkardı.



Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Muslera, Jankat Yılmaz, Elabdellaou, Taylan Antalyalı, Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Morutan, Halil Dervişoğlu ve Semih Kaya yer aldı.



Teknik direktör Torrent, 27. haftada sahalarında 4-2 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde görev verdiği Elabdellaou, Taylan Antalyalı ve Mustafa Muhammed'in yerine Boey, Pulgar ve Gomis'i sahaya sürdü.



KONYASPOR 11'İNDE 1 DEĞİŞİKLİK



İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligin 27. haftasında oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna göre ilk 11'de bir değişiklik yaptı.



Yeşil-beyazlılarda Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de oynayan Mpoku, Galatasaray karşısında başlangıç kadrosunda yer almadı. İttifak Holding Konyaspor'da bu oyuncunun yerine Hadziahmetovic ilk 11'de görev aldı.



İlhan Palut, Galatasaray karşısına Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Rahmanovic, Amilton, Bytyqi ve Ahmed Hassan ilk 11'i ile çıktı.



KONYASPOR'DAN ÖZEL KOREOGRAFİ



Öte yandan, Konyaspor Nalçacılılar Grubu tarafından kuzey tribününde üç boyutlu koreografi yapıldı. Taraftarlara dağıtılan gözlük yardımıyla görülen koreografide; Konyaspor'un Şampiyonlar Ligi hedefi mesajı verildi.



Konyaspor taraftarları maça yoğun ilgi gösterdi.



KONYASPOR MAÇA GOLLE BAŞLADI



Ev sahibi İttifak Holding Konyaspor, mücadeleye daha istekli ve daha tempolu başlayarak oyunda hakimiyetini kurdu. Galatasaray, yarı alanında çok adamla bekleyip kontratak fırsatları aradı.



Konyaspor, özellikle Boey ve Van Aanholt'un arkasına atılan uzun toplarla kanat oyuncularını kaçırdı, ortalarla gol aradı. Üst üste bindirmelerle Galatasaray savunmasını zorlayan Konyaspor, 8. dakikada golü buldu.



Zymer Bytyqi'nin ceza alanı sol çaprazından arka direğe yaptığı ortada Ahmed Hassan arka direkte kafa vuruşunu yaptı ve Pena'nın yanından ağlara gönderdi.



1-0'dan sonra da oyun Konyaspor'un kontrolünde kaldı. Garanti paslarla merkezde topu tutan Konyaspor, aniden kanatlara atılan uzun toplarla ataklarını sürdürdü.



ÖNCE DİREK, SONRA GOL



Ev sahibi ekip, 20. dakikada duran toptan farkı 2'ye çıkarmayı başardı.



Sol kanattan kullanılan kornerde Bytyqi, ceza alanı içine ortasını yaptı. Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda top üst direkten geri döndü. Dönen topu takip eden Rahmanovic, altıpas içinde kafayla topu filelerle buluşturdu.



Galatasaray, 2015'ten sonra ilk kez 1 maçta 2 kafa vuruşu golü yedi.



GOMIS'İN REAKSİYONU YETMEDİ



Konyaspor, 2-0'dan sonra da oyunun hakimiyetini elinde tuttu. Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, zaman zaman takım arkadaşlarını ateşlemek için ön alanda agresif presler yapsa da sarı kırmızılı futbolcular skora reaksiyon gösteremedi.



Galatasaray, ilk yarıyı köşe vuruşu kullanmadan ve pozisyona giremeden tamamladı.



TORRENT DEĞİŞİKLİK YAPMADAN BAŞLADI



Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, ikinci yarıya değişiklik yapmadan başladı.



Sarı kırmızılı ekip, maçtaki ilk tehlikeli atağını 47. dakikada yaratıtı. Cicaldau'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Guilherme'nin kafayla uzaklaştırdığı topu Emre Kılınç araya girerek kazandı. Emre Kılınç, ceza alanı hemen içinden sağ ayağıyla etkili bir şut çıkardı ancak Sehic soluna giden topu uzanarak çelmeyi başardı.



Konyaspor da 2 dakika sonra 3. gole yaklaştı. Pulgar'dan topu kapan Amar Rahmanovic, hızla ilerledikten sonra pasını Ahmed Hassan'a verdi. Mısırlı golcü, ceza alanı hemen içinden yerden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak Pena sağına giden topu uzanarak iki hamlede kontrol etmeyi başardı.



TORRENT'İN İLK MÜDAHALESİ 59'DA



Domenec Torrent, oyuna ilk müdahalesini 59. dakikada yaptı ve Pulgar, Boey, Cicaldau kenara gelirken Taylan, Omar ve Babel oyuna dahil oldu.



Galatasaray, farkı indirmek ve yeniden maça ortak olmak için daha çok oyuncuyla ataklar düzenlemeye başladı. Konyaspor ise yarı alanında kalabalık bekleyip hücum üçlüsüyle kontratak fırsatları aradı.



Konyaspor'da ilk değişiklikler 72. dakikada geldi. Ahmed Hassan yerine Sokol Cikalleshi, Amilton yerine Konrad Michalak oyuna dahil oldu. Galatasaray'da ise aynı dakika içerisinde Bafetimbi Gomis yerine Mustafa Muhammed oyuna dahil oldu.



GALATASARAY'IN ÇABALARI GOL GETİRMEDİ



Galatasaray, 79. dakikada Berkan Kutlu ile farkı azaltmaya çok yaklaştı. Nelsson'un kafa vuruşuyla çevirdiği topa yine kafayla vuran Berkan'ın şutunu Sehic, son anda kornere çeldi.



Morutan, 80. dakikada Emre Kılınç'ın yerine oyuna girdi. Konyaspor'da ise bu sezon 5. golünü atan Rahmanovic'in yerine Mpoku oyuna dahil oldu.



Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Morutan oyuna girer girmez gole yaklaştı. Ceza sahası sağ çaprazından çalımlarla içeri giren Morutan'ın şutunu Sehic son anda kurtardı.



Oyunun son bölümünde Galatasaray'ın gol çabaları yetersiz kaldı ve Konyaspor, sahasında 2-0 kazandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Konyaspor öne geçti. Bytyqi'nin ceza alanı sol çaprazından ortasında arka direkteki Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

20. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Bytyqi'nin sol taraftan kullandığı kornerde iyi yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda, top üst direkten döndü. Dönen topu Rahmanovic kafayla ağlara gönderdi: 2-0

36. dakikada Rahmanovic'in ceza yayı üzerinden şutunda top, kaleci Pena'da kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası içinden şutunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.

48. dakikada Rahmanovic, ceza yayı önünde Ahmed Hassan'ı topla buluşturdu. Bu oyuncunun şutunda, kaleci Pena topa hakim oldu.

60. dakikada Van Aanholt'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında altıpas üzerinde Soner Dikmen'e çarpan top kornere çıktı.

72. dakikada Van Aanholt'un kullandığı serbest vuruşta Nelsson'un içeriye gönderdiği topa iyi yükselen Berkan Kutlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Sehic güçlükle topu çıkardı.

82. dakikada ceza sahasındaki Morutan'ın plasesinde, kaleci Sehic topu yumrukla uzaklaştırdı.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ali Şansalan, Ekrem Kan, İlker Takpak

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen (Dk. 90+2 Oğulcan Ülgün), Rahmanovic (Dk. 79 Mpoku), Amilton (Dk. 71 Michalak), Bytyqi (Dk. 90+2 Musa Çağıran), Ahmed Hassan (Dk. 71 Cikalleshi)

Galatasaray: Pena, Boey (Dk. 59 Elabdellaoui), Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar (Dk. 59 Taylan Antalyalı), Berkan Kutlu, Cicaldau (Dk. 59 Babel), Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç (Dk. 79 Morutan), Gomis (Dk. 71 Mustafa Muhammed)

Goller: Dk. 8 Ahmed Hassan, Dk. 20 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor)













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