Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi taraftarı da harekete geçirdi.
Dünyaca ünlü yıldızın gelişiyle sarı-kırmızılılar, 45 numaralı Osimhen formalarına akın etti. 25 yaşındaki oyuncunun forması en çok talep gören ürün oldu.
FORMA HEDEFİ
Bu sezon 1 milyon forma hedefi koyan Galatasaray, şimdiden 250 bine yaklaştı. Ayrıca Osimhen için çıkartılan özel tişörtler ve atkılar da büyük rağbet görüyor.
MASKE ÇILGINLIĞI
Şimdi gözler yıldız oyuncuyla özdeşleşen maskelerde... Dün ön satışa çıkarılan maskelerden önemli bir gelir elde edilmesi bekleniyor. Galatasaray böylece kasasına ciddi bir sıcak para koyacak.
Dünyaca ünlü yıldızın gelişiyle sarı-kırmızılılar, 45 numaralı Osimhen formalarına akın etti. 25 yaşındaki oyuncunun forması en çok talep gören ürün oldu.
FORMA HEDEFİ
Bu sezon 1 milyon forma hedefi koyan Galatasaray, şimdiden 250 bine yaklaştı. Ayrıca Osimhen için çıkartılan özel tişörtler ve atkılar da büyük rağbet görüyor.
MASKE ÇILGINLIĞI
Şimdi gözler yıldız oyuncuyla özdeşleşen maskelerde... Dün ön satışa çıkarılan maskelerden önemli bir gelir elde edilmesi bekleniyor. Galatasaray böylece kasasına ciddi bir sıcak para koyacak.