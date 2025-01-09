Galatasaray'ın reddedilen teklifinin detayları: Amine Gouiri

Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Galatasaray'dan Amine Gouiri için yapılan 15 milyon euroluk teklifi geri çevirdi. Bu teklifin detayları da ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'ın reddedilen teklifinin detayları: Amine Gouiri
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09 Ocak 2025 16:17
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Amine Gouiri'nin transferi için Çarşamba günü Rennes'e ilk teklifini iletti. Kulüp tarafından reddedilen teklifte, oyuncu Bretonya'da kalmak istediğini belirtti.

Haftanın başında Galatasaray, Amine Gouiri'nin durumuyla ilgili bilgi almak için Rennes ile ilk temasları kurmuştu.

13 MİLYON EURO SABİT + 2 MİLYON EURO BONUS

L'Euqipe'te yer alan habere göre Breton yöneticileri, Arjantinli teknik direktör Jorge Sampaoli tarafından beğenilen Cezayirli milli oyuncusundan ayrılmak istemediklerini açıklamıştı. Buna rağmen, Sarı-Kırmızılılar Çarşamba günü Rennes'e 13 milyon euro sabit + 2 milyon euro bonusluk ilk tekliflerini gönderdiler.

28 MİLYON EUROYA ALINDI

Breton kulübü tarafından 2022'de 28 milyon euroya satın alınan bir oyuncu için teklif reddedildi

Galatasaray'ın ilgisinden haberdar olan Gouiri, yöneticilerine bu görüşmelerin devam etmesini istemediğini bildirdi.

BU SEZON PERFORMANSI

Asıl mevkisi santrfor olan Amine Gouiri, sol kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor.

Rennes forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan 24 yaşındaki Gouiri, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ

Rennes, Amine Gouiri'yi 2022 yaz transfer döneminde Nice'ten 28 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Amine Gouiri'nin Rennes ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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