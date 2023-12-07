Galatasaray'ın rakibi Kopenhag'a kupada şok!

Danimarka Kupası çeyrek final ilk maçında Kopenhag, sahasında Silkeborg'a 2-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'ın rakibi Kopenhag'a kupada şok!
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07 Aralık 2023 00:13
Son güncelleme 07 Aralık 2023 00:20
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Kopenhag, Danimarka Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Silkeborg ile karşılaştı.

Parken'de oynanan maçı Silkeborg 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Callum McCowatt ve 64. dakikada Anders Klynge kaydetti.

Bu sonuçla Kopenhag, tüm kulvarlarda oynadığı son 5 maçta sadece 2 puan toplayabildi.

Mücadelenin rövanşı 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

Kopenhag ile Galatasaray ise 12 Aralık Salı günü Parken'de tur için karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz, Danimarka ekibini mağlup ederek üst tura çıkmaya çalışacak.

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