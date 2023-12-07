Galatasaray'ın rakibi Kopenhag'a kupada şok!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Kopenhag, Danimarka Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Silkeborg ile karşılaştı.
Parken'de oynanan maçı Silkeborg 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Callum McCowatt ve 64. dakikada Anders Klynge kaydetti.
Bu sonuçla Kopenhag, tüm kulvarlarda oynadığı son 5 maçta sadece 2 puan toplayabildi.
Mücadelenin rövanşı 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak.
Kopenhag ile Galatasaray ise 12 Aralık Salı günü Parken'de tur için karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz, Danimarka ekibini mağlup ederek üst tura çıkmaya çalışacak.
Parken'de oynanan maçı Silkeborg 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Callum McCowatt ve 64. dakikada Anders Klynge kaydetti.
Bu sonuçla Kopenhag, tüm kulvarlarda oynadığı son 5 maçta sadece 2 puan toplayabildi.
Mücadelenin rövanşı 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak.
Kopenhag ile Galatasaray ise 12 Aralık Salı günü Parken'de tur için karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz, Danimarka ekibini mağlup ederek üst tura çıkmaya çalışacak.
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