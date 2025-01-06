Galatasaray'ın play-in'deki rakibi Saint-Quentin

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi play-in etabında 7 Ocak Salı günü Fransa temsilcisi Saint-Quentin Basketbol takımını ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın play-in'deki rakibi Saint-Quentin
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06 Ocak 2025 13:12
Son güncelleme 06 Ocak 2025 13:13
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi play-in etabında 7 Ocak Salı günü Fransa temsilcisi Saint-Quentin Basketbol takımını konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

İki galibiyete ulaşacak takımın adını son 16 turuna yazdıracağı serinin rövanş maçı 15 Ocak Çarşamba günü Saint-Quentin Arena'da oynanacak.

Serinin üçüncü maça uzaması halinde son karşılaşmada takımlar yeniden 21 Ocak Salı günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Organizasyonun D Grubu'nda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, grubu ikinci sırada tamamlayarak adını play-in etabına yazdırmıştı.

Fransız ekibi ise C Grubu'nda 2 maçını kazanırken, 4 karşılaşmada ise sahadan yenilgiyle ayrıldı ve grubunu üçüncü basamakta bitirdi.

 
 
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