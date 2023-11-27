Galatasaray'ın kritik maçına İspanyol düdük

Galatasaray - Manchester United maçını İspanyol hakem José María Sánchez yönetecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'ın kritik maçına İspanyol düdük
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27 Kasım 2023 12:17
Son güncelleme 27 Kasım 2023 12:22
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Manchester United ile oynayacağı maçta İspanyol hakem düdük çalacak.

Galatasaray - Manchester United maçını İspanyol hakem José María Sánchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak.

Mücadelenin Video Asistan Hakemi Ricardo de Burgos, AVAR'ı ise Juan Martinez Munuera olacak.

Galatasaray ile Manchester United, Rams Park'ta çarşamba akşamı saat 20.45'de karşı karşıya gelecek.



DAHA ÖNCE İKİ KEZ TÜRK TAKIMLARININ MAÇINI YÖNETTİ

Jose Maria Sanchez, daha önce iki kez Türk takımlarının maçında görev aldı.

12 Aralık 2019'da Okan Buruklu Başakşehir, Gladbach'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

13 Aralık 2018'de Fenerbahçe, Spartak Trnava'ya deplasmanda 1-0 kaybetti.

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