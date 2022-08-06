Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı

Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı.
Sarı-kırmızılıların kafilesinde Leo Dubois, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram ve Jesse Sekidika yer almadı.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:
Fernando Muslera, Patrick van Aanholt, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Haris Seferovic, Yunus Akgün, Omar Elabdellaoui, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Okan Kocuk, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Berk Balaban.
Sarı-kırmızılıların kafilesinde Leo Dubois, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram ve Jesse Sekidika yer almadı.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:
Fernando Muslera, Patrick van Aanholt, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Haris Seferovic, Yunus Akgün, Omar Elabdellaoui, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Okan Kocuk, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Berk Balaban.
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