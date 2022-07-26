Galatasaray'ın istediği Harit'e Marsilya kancası

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Amine Harit'i geçen sezon kiralık oynadığı Marsilya'nın istediği belirtildi.



İtalyan basını, Galatasaray'ın eski teknik direktör Igor Tudor'un Amine Harit'i yönetimden istediği kaydedildi. Başkan Longoria'nın ise Faslı oyuncu için Schalke kulübüyle ilk görüşmeyi yaptığı ifade edildi. Oyuncunun bonservisi için Schalke'nin 10 milyon euro istediği haberlerde yer alırken görüşmelerin sürdüğü belirtildi.



Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Harit ile görüşme yaparak anlaşmaya vardığı ve Faslı oyuncuya 3 yıllık sözleşme için sezonluk 2.7 milyon euro garanti paraya el sıkıştığı yazılmıştı.



25 yaşındaki hücumcu Harit, geçen sezon Marsilya'da kiralık olarak forma giymiş ve çıktığı 33 maçta 5 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı.





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