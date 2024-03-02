Galatasaray'ın eski yıldızından Cristiano Ronaldo itirafı!

Suudi Pro Lig kulübü Al Nassr'da forma giyen Alex Telles, takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın eski sol beki, Al Nassr'a transferinde Portekizli yıldızın büyük bir rol oynadığını itiraf etti. Tecrübeli futbolcu ayrıca Ronaldo'nun doğuştan bir lider olduğunu da vurguladı.
"ASLA İZİN VERMİYOR
Sapo Desporto'ya konulan Alex Telles, takım maç kazanamadığında Ronaldo'nun sinir bozucu olup olmadığı sorusuna "O doğuştan bir kaptan ve lider. Profesyonelliği sayesinde herkes onun futbolla nasıl başa çıktığını biliyor. İyi olan şey ise pozitif bir lider olması. Takımı her zaman pozitifliğe doğru itiyor. Takımın havlu atmasına asla izin vermiyor. Bunu örneklerle gösteriyoruz, takımımızda çok etkili ve bizim için bir değer" yanıtını verdi.
"TRANSFERİMDEN ÖNCE MESAJLAŞTIK"
Al Nassr'a transfer sürecinde Ronaldo ile konuştuğunu söyleyen Telles, "Cristiano Ronaldo buraya gelmemde çok önemli bir rol oynadı. Öncesinde mesajlaştık. Menajerim de işin içindeydi. Ancak söz konusu efsane Cristiano Ronaldo olduğunda, sahip olduğu büyüklük benim gelmemi kolaylaştırdı. Çok konuştuk. Bana kulübün nasıl bir yer olduğunu anlattı ve gelmemi dört gözle beklediğini söyledi. Onun gibi bir oyuncunun ve insanın yanımda olmasından, buraya gelmem için gösterdiği tüm çabadan dolayı mutluyum. Yani kendim için gösterdiğim tüm bu çabayı aynı zamanda onun için, Al-Nassr için ve buradaki tüm oyuncular için gösteriyorum" dedi.
ALEX TELLES'İN AL NASSR'A TRANSFER SÜRECİ
2014 yılında Gremio'da Galatasaray'a transfer olan Alex Telles, 1,5 yıl sarı-kırmızılı takımda forma giydikten sonra etkileyici bir performans sergileyip Inter'e kiralandı. Brezilyalı sol bek Inter'den döndükten sonra ise 2016 yılında Porto'ya transfer oldu. Porto'dan sonra Manchester United ve Sevilla formaları giyen Telles, 2023 yazında ise Al Nassr'a imza attı. 31 yaşındaki futbolcu, Cristiano Ronaldo ile Manchester United'da da takım arkadaşlığı yapmıştı.
G.SARAY'DA NE YAPTI?
Galatasaray ile 60 maça çıkana 31 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
Galatasaray'ın eski sol beki, Al Nassr'a transferinde Portekizli yıldızın büyük bir rol oynadığını itiraf etti. Tecrübeli futbolcu ayrıca Ronaldo'nun doğuştan bir lider olduğunu da vurguladı.
"ASLA İZİN VERMİYOR
Sapo Desporto'ya konulan Alex Telles, takım maç kazanamadığında Ronaldo'nun sinir bozucu olup olmadığı sorusuna "O doğuştan bir kaptan ve lider. Profesyonelliği sayesinde herkes onun futbolla nasıl başa çıktığını biliyor. İyi olan şey ise pozitif bir lider olması. Takımı her zaman pozitifliğe doğru itiyor. Takımın havlu atmasına asla izin vermiyor. Bunu örneklerle gösteriyoruz, takımımızda çok etkili ve bizim için bir değer" yanıtını verdi.
"TRANSFERİMDEN ÖNCE MESAJLAŞTIK"
Al Nassr'a transfer sürecinde Ronaldo ile konuştuğunu söyleyen Telles, "Cristiano Ronaldo buraya gelmemde çok önemli bir rol oynadı. Öncesinde mesajlaştık. Menajerim de işin içindeydi. Ancak söz konusu efsane Cristiano Ronaldo olduğunda, sahip olduğu büyüklük benim gelmemi kolaylaştırdı. Çok konuştuk. Bana kulübün nasıl bir yer olduğunu anlattı ve gelmemi dört gözle beklediğini söyledi. Onun gibi bir oyuncunun ve insanın yanımda olmasından, buraya gelmem için gösterdiği tüm çabadan dolayı mutluyum. Yani kendim için gösterdiğim tüm bu çabayı aynı zamanda onun için, Al-Nassr için ve buradaki tüm oyuncular için gösteriyorum" dedi.
ALEX TELLES'İN AL NASSR'A TRANSFER SÜRECİ
2014 yılında Gremio'da Galatasaray'a transfer olan Alex Telles, 1,5 yıl sarı-kırmızılı takımda forma giydikten sonra etkileyici bir performans sergileyip Inter'e kiralandı. Brezilyalı sol bek Inter'den döndükten sonra ise 2016 yılında Porto'ya transfer oldu. Porto'dan sonra Manchester United ve Sevilla formaları giyen Telles, 2023 yazında ise Al Nassr'a imza attı. 31 yaşındaki futbolcu, Cristiano Ronaldo ile Manchester United'da da takım arkadaşlığı yapmıştı.
G.SARAY'DA NE YAPTI?
Galatasaray ile 60 maça çıkana 31 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.