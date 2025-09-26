26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
0-1
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
1-1
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
3-1
26 Eylül
Rodez-Pau
1-2
26 Eylül
Nancy-Reims
0-1
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
0-0
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
1-1
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
2-3
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
4-0
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
2-185'
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
1-1
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
1-0
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
2-0
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
3-2
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
1-2
26 Eylül
Girona-Espanyol
0-0
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
0-1

Galatasaray'ın bileği deplasmanda bükülmüyor!

Galatasaray, Süper Lig'deki son 8 deplasman maçında galip geldi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 7. galibiyetini alan Galatasaray, mükemmel bir deplasman performansı sergiliyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 8 deplasman maçında puan kaybı yaşamadı.

Deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 8 dış saha müsabakasını da kazandı.

Söz konusu süreçte 21 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
