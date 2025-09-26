Galatasaray'ın bileği deplasmanda bükülmüyor!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 7. galibiyetini alan Galatasaray, mükemmel bir deplasman performansı sergiliyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 8 deplasman maçında puan kaybı yaşamadı.
Deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 8 dış saha müsabakasını da kazandı.
Söz konusu süreçte 21 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.
