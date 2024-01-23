Galatasaray'ın, Avrupa'ya damga vurduğu rapor: 1 numara!

Galatasaray, Football Benchmark'ın yayınladığı, "2024 Avrupa Şampiyonlar Raporu"na damga vuran kulüp oldu.
Avrupa'nın önde gelen sekiz liginde geçen sezonu şampiyon tamamlayan takımlar ile onların liginden seçilmiş yerli rakiplerin bu takımlarla karşılaştırmalarına yer verildi.
Raporda yer alan sonuçlar şöyle:
- Takım değeri yüzde 85 artan Cim-Bom, Avrupa'da en çok artışı sağlayan takım olarak gösterildi.
- Football Benchmark'ın Ocak 2024 tarihli kendi verilerine göre Galatasaray'ın toplam kadro değeri, 228 milyon euro.
- Galatasaray, ülke şampiyonları içerisinde PSG ile birlikte kar değil, zarar eden iki kulüpten biri oldu.
- Raporda yer alan Fenerbahçe de, Galatasaray kadar olmasa da zarar eden ekipler arasında görüldü. (Galatasaray 2022-23'te 49.2 milyon euro zarar ederken, Fenerbahçe 14 milyon euro zararla kapadı.)
- Galatasaray'ın üst üste dördüncü yılda ekside olduğuna dikkat çekildi. 2022-23 sezonunda bir önceki sezona göre, 20 milyon euroluk bir kötüleşmenin altı çizildi.
- 2022-23 sezonu için Fenerbahçe, işletme geliri 104 milyon, Galatasaray'ın ise işletme geliri 91 milyon euro olarak gösterildi.
- Galatasaray'ın 91 milyon euroluk gelirlerinin 50 milyon eurosu ticari gelirler, 30 milyonu maç günü gelirleri, 12 milyon eurosu yayın gelirleri...
- Football Benchmark'ın Ocak 2024 tarihli kendi verilerine göre Zaha 24 milyon euro ile takımın en değerli oyuncusu (Hakim Ziyech 21, Tete 19 milyon euro).
- Galatasaray'ın gelir artışında en önemli kalemlerden biri stat gelirleri oldu. Kayda değer bir artış göstererek 2022/23 sezonunda yüzde 62 artışla 18 milyon eurodan 30 milyon euroya çıktı.
Avrupa'nın önde gelen sekiz liginde geçen sezonu şampiyon tamamlayan takımlar ile onların liginden seçilmiş yerli rakiplerin bu takımlarla karşılaştırmalarına yer verildi.
Raporda yer alan sonuçlar şöyle:
- Takım değeri yüzde 85 artan Cim-Bom, Avrupa'da en çok artışı sağlayan takım olarak gösterildi.
- Football Benchmark'ın Ocak 2024 tarihli kendi verilerine göre Galatasaray'ın toplam kadro değeri, 228 milyon euro.
- Galatasaray, ülke şampiyonları içerisinde PSG ile birlikte kar değil, zarar eden iki kulüpten biri oldu.
- Raporda yer alan Fenerbahçe de, Galatasaray kadar olmasa da zarar eden ekipler arasında görüldü. (Galatasaray 2022-23'te 49.2 milyon euro zarar ederken, Fenerbahçe 14 milyon euro zararla kapadı.)
- Galatasaray'ın üst üste dördüncü yılda ekside olduğuna dikkat çekildi. 2022-23 sezonunda bir önceki sezona göre, 20 milyon euroluk bir kötüleşmenin altı çizildi.
- 2022-23 sezonu için Fenerbahçe, işletme geliri 104 milyon, Galatasaray'ın ise işletme geliri 91 milyon euro olarak gösterildi.
- Galatasaray'ın 91 milyon euroluk gelirlerinin 50 milyon eurosu ticari gelirler, 30 milyonu maç günü gelirleri, 12 milyon eurosu yayın gelirleri...
- Football Benchmark'ın Ocak 2024 tarihli kendi verilerine göre Zaha 24 milyon euro ile takımın en değerli oyuncusu (Hakim Ziyech 21, Tete 19 milyon euro).
- Galatasaray'ın gelir artışında en önemli kalemlerden biri stat gelirleri oldu. Kayda değer bir artış göstererek 2022/23 sezonunda yüzde 62 artışla 18 milyon eurodan 30 milyon euroya çıktı.