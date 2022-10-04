Galatasaray'ın 'atom karıncası' Torreira

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira, orta sahadaki direnci ve temposuyla dikkat çekiyor.Çalışkanlığıyla takım arkadaşlarına hem savunma hem hücumda konfor alanı sağlayan Torreira, rakiplerini de saha içinde rahat bırakmıyor.Uruguaylı futbolcu, Adana Demir maçında girdiği 13 ikili mücadelenin 11'ini kazandı.Defansın önünde sigorta görevi gören ve rakip ataklarını karşılayan ilk futbolcu olan Torreira, Adana Demir-Galatasaray maçının en fazla ikili mücadele kazanan oyuncusu oldu.