Galatasaray'ın 10 maçtır bileği bükülmüyor!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek ligde yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.
Puanını 25'e çıkarıp liderliğini sürdüren Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.
Ligde son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezonu deplasmandaki Konyaspor galibiyetiyle tamamladı.
Bu sezon çıktığı 9 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu süreçte 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Puanını 25'e çıkarıp liderliğini sürdüren Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.
Ligde son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezonu deplasmandaki Konyaspor galibiyetiyle tamamladı.
Bu sezon çıktığı 9 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu süreçte 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı.