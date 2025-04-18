Galatasaray ile anılan Andriy Lunin'in bonservisi belli oldu!

Fernando Muslera yerine yeni kaleci arayışındaki Galatasaray ile adı geçen Real Madrid'in kalecisi Andriy Lunin'in bonservisi belli oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Todo Fichajes'in haberine göre; Real Madrid, Thibaut Courtois ile rekabet edecek bir file bekçisi arayışına girdi. Eflatun-beyazlı ekibin bu hamlesinin ise Lunin'in takımdan ayrılacağı anlamına geldiği belirtildi.
30 MİLYON EURO
Haberde, 26 yaşındaki Ukraynalı kaleciyi Galatasaray'ın dışında Manchester United'ın da istediği vurgulandı. Ayrıca Real Madrid'in Başkanı Florentino Perez'in Lunin için yaklauşk olarak 30 milyon euro civarında teklifleri değerlendirmeye hazır olduğunu söylediği belirtildi.
SÖZLEŞMESİ
Andriy Lunin'in İspanya ekibi ile sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Real Madrid'de süre bulmakta zorlanan Ukraynalı file bekçisi 12 maçta forma giydi. Bu müsabakalarda 19 gol yiyen Lunin, 4 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.
Todo Fichajes'in haberine göre; Real Madrid, Thibaut Courtois ile rekabet edecek bir file bekçisi arayışına girdi. Eflatun-beyazlı ekibin bu hamlesinin ise Lunin'in takımdan ayrılacağı anlamına geldiği belirtildi.
30 MİLYON EURO
Haberde, 26 yaşındaki Ukraynalı kaleciyi Galatasaray'ın dışında Manchester United'ın da istediği vurgulandı. Ayrıca Real Madrid'in Başkanı Florentino Perez'in Lunin için yaklauşk olarak 30 milyon euro civarında teklifleri değerlendirmeye hazır olduğunu söylediği belirtildi.
SÖZLEŞMESİ
Andriy Lunin'in İspanya ekibi ile sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Real Madrid'de süre bulmakta zorlanan Ukraynalı file bekçisi 12 maçta forma giydi. Bu müsabakalarda 19 gol yiyen Lunin, 4 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.