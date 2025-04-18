Galatasaray ile anılan Andriy Lunin'in bonservisi belli oldu!

Galatasaray ile adı geçen Real Madrid'in kalecisi Andriy Lunin'in bonservisi belli oldu.

, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray ile anılan Andriy Lunin'in bonservisi belli oldu!
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18 Nisan 2025 15:11
Fernando Muslera yerine yeni kaleci arayışındaki Galatasaray ile adı geçen Real Madrid'in kalecisi Andriy Lunin'in bonservisi belli oldu.

Todo Fichajes'in haberine göre; Real Madrid, Thibaut Courtois ile rekabet edecek bir file bekçisi arayışına girdi. Eflatun-beyazlı ekibin bu hamlesinin ise Lunin'in takımdan ayrılacağı anlamına geldiği belirtildi.

30 MİLYON EURO

Haberde, 26 yaşındaki Ukraynalı kaleciyi Galatasaray'ın dışında Manchester United'ın da istediği vurgulandı. Ayrıca Real Madrid'in Başkanı Florentino Perez'in Lunin için yaklauşk olarak 30 milyon euro civarında teklifleri değerlendirmeye hazır olduğunu söylediği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ

Andriy Lunin'in İspanya ekibi ile sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid'de süre bulmakta zorlanan Ukraynalı file bekçisi 12 maçta forma giydi. Bu müsabakalarda 19 gol yiyen Lunin, 4 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

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