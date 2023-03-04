Galatasaray, İlbank'ı rahat geçti!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, İlbank'ı 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, İlbank'ı rahat geçti!
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04 Mart 2023 16:48
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, İlbank'ı 3-1 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Recep Karakoç, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray HDI Sigorta: Nazlı Eda Kafkas, Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Vasilantonaki, İlkin Aydın, Ayçin Akyol (Gizem Güreşen, Bihter Dumanoğlu, Fulden Ural, İremnur Özsoy, Beren Yeşilırmak, Gamze Kılıç, Popovic, Eggleston)

İlbank: Tuğçe Öcal, Melda Güler, Sude Pehlivan, Aysun Aygör, Ecesu Soner, Eylül Karadaş (Selen Ursavaş, Fatma Nur Erdoğan, Sinem Bayazıt, Deniz Selen Yazar, Azra Sena Uğraş, Ayşin Yarayan, Aybüke Özdemir)

Setler: 25-17, 22-25, 25-17, 25-14

Süre: 92 dakika (23, 29, 20, 20)

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