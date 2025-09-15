Galatasaray için Kaua Santos gerçeği!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perşembe günü oynanacak Eintracht Frankfurt - Galatasaray karşılaşması Almanya'da gündem olmaya devam ediyor.
GALATASARAY'DAN TEKLİF VE RET!
Bild'de yer alan habere göre, Fernando Muslera sonrası yaz transfer döneminde kaleci arayan Galatasaray, Eintracht Frankfurt'tan Kaua Santos'a da teklif götürdü.
Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcuya teklif götürdüğü ancak Santos'un sarı-kırmızılı takımın teklifini kabul etmediği yazıldı.
Santos'un Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
Galatasaray, yeni kaleci arayışlarının ardından Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmıştı.
MAÇ NE ZAMAN?
Eintracht Frankfurt ile Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül perşembe günü karşı karşıya gelecek.
