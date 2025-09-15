15 Eylül
Galatasaray için Kaua Santos gerçeği!

Galatasaray, yaz transfer döneminde Eintracht Frankfurt'tan kaleci Kaua Santos'u transfer etmek istedi. Brezilyalı eldiven, Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi.

calendar 15 Eylül 2025 17:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray için Kaua Santos gerçeği!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perşembe günü oynanacak Eintracht Frankfurt - Galatasaray karşılaşması Almanya'da gündem olmaya devam ediyor.

GALATASARAY'DAN TEKLİF VE RET!

Bild'de yer alan habere göre, Fernando Muslera sonrası yaz transfer döneminde kaleci arayan Galatasaray, Eintracht Frankfurt'tan Kaua Santos'a da teklif götürdü.

Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcuya teklif götürdüğü ancak Santos'un sarı-kırmızılı takımın teklifini kabul etmediği yazıldı.


Santos'un Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray, yeni kaleci arayışlarının ardından Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmıştı.

MAÇ NE ZAMAN?

Eintracht Frankfurt ile Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül perşembe günü karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
