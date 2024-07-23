Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi.
Galatasaray, Zenit forması giyen Wendel ile birlikte listedeki diğer isimler için temaslarını sürdürüyorken, sarı-kırmızılıların orta saha arayışları için İspanyol basını farklı bir iddiada bulundu.
Fichajes'te yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Real Betis forması giyen Johnny Cardoso ile ilgileniyor. 22 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray ile birlikte Roma, Borussia Dortmund ve Fiorentina gibi takımların da ilgilendiği duyuruldu.
Cardoso'nun sözleşmesinde 80 milyon euro'luk serbest kalma bedeli olduğu ancak bu yaz Real Betis'ten 25 milyon euro gibi bir bonservisle ayrılabileceği iddia edildi.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Cardoso'nun Real Betis ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Real Betis'e geçen sezon Ocak ayında Internacional'den transfer olan Cardoso, İspanyol ekibinde 19 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
Galatasaray, Zenit forması giyen Wendel ile birlikte listedeki diğer isimler için temaslarını sürdürüyorken, sarı-kırmızılıların orta saha arayışları için İspanyol basını farklı bir iddiada bulundu.
Fichajes'te yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Real Betis forması giyen Johnny Cardoso ile ilgileniyor. 22 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray ile birlikte Roma, Borussia Dortmund ve Fiorentina gibi takımların da ilgilendiği duyuruldu.
Cardoso'nun sözleşmesinde 80 milyon euro'luk serbest kalma bedeli olduğu ancak bu yaz Real Betis'ten 25 milyon euro gibi bir bonservisle ayrılabileceği iddia edildi.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Cardoso'nun Real Betis ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Real Betis'e geçen sezon Ocak ayında Internacional'den transfer olan Cardoso, İspanyol ekibinde 19 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
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