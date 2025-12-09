Galatasaray için bir maçtan fazlası!

Galatasaray belki de Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak.
Cimbom, bugün saat 23.00'te Şampiyonlar Ligi'ndeki 6. maçında Monaco ile deplasmanda mücadele edecek. Karşılaşmada Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak.
Sarı-Kırmızılılar, deplasmanda 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle başladığı 'Devler Ligi' serüveninde sırasıyla evinde Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1, deplasmanda Ajax'ı 3-0 yendi. Sakatlıklar ve cezalı oyuncuları nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan Galatasaray, 5. hafta maçında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 kaybetti.
5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 9 puan toplayan Aslan, ilk 8 hedefindeki iddiasını sürdürdü. Haftaya 14. sırada giren Galatasaray, bugün kazanması durumunda ilk 24'ü büyük oranda garantileyecek. İlk 16 için de büyük bir adım atmış olacak. Monaco, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
21 MAÇTA 9 YENİLGİ
Galatasaray, Fransız takımlarıyla yaptığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 23 gol gönderen Galatasaray, kalesindeki 36 gole engel olamadı.
