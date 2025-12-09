09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
23:00
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
18:30
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
20:45
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
23:00
09 Aralık
Inter-Liverpool
23:00
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
23:00
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
23:00
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
23:00
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
23:00

Galatasaray için bir maçtan fazlası!

Son maçında Union SG.'ye kaybeden Galatasaray, Devler Ligi'nde Monaco engelini aşarsa ilk 24'ü büyük oranda garantileyecek. Kaybettiği takdirde ise son 2 maç öncesi şansını zora sokacak.

calendar 09 Aralık 2025 09:41 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 09:42
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray için bir maçtan fazlası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray belki de Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak.

Cimbom, bugün saat 23.00'te Şampiyonlar Ligi'ndeki 6. maçında Monaco ile deplasmanda mücadele edecek. Karşılaşmada Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak.

Sarı-Kırmızılılar, deplasmanda 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle başladığı 'Devler Ligi' serüveninde sırasıyla evinde Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1, deplasmanda Ajax'ı 3-0 yendi. Sakatlıklar ve cezalı oyuncuları nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan Galatasaray, 5. hafta maçında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 kaybetti.


5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 9 puan toplayan Aslan, ilk 8 hedefindeki iddiasını sürdürdü. Haftaya 14. sırada giren Galatasaray, bugün kazanması durumunda ilk 24'ü büyük oranda garantileyecek. İlk 16 için de büyük bir adım atmış olacak. Monaco, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

21 MAÇTA 9 YENİLGİ

Galatasaray, Fransız takımlarıyla yaptığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 23 gol gönderen Galatasaray, kalesindeki 36 gole engel olamadı. 

 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.