Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara girmesi için önünde sadece 90 dakika kaldı.
Norveç deplasmanında Molde'yi 3-2 mağlup ederek dönen Sarı-Kırmızılılar, 29 Ağustos'taki rövanş için büyük bir avantaj yakaladı. Cim-Bom, gruplara kalması kaydıyla muhteşem bir gelirin de sahibi olacak.
TOPLAM KAZANÇ 24 MİLYON 736 BİN EURO
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden giriş parası olarak 15 milyon 640 bin euroyu kasasına koyacak. Aslan'ın son 10 yıllık UEFA Kulüpler sıralamasına göre kazanacağı katsayı parası 9 milyon 96 bin euro. Cim-Bom'un toplam kazancı ise 24 milyon 736 bin euro olacak.
UEFA, pandemi döneminde ortaya çıkan 500 milyon euro zararı karşılamak için üç yıldır üç turnuvada da giriş paralarına kesinti uygulayabileceğini belirten bir opsiyon koyuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki bu rakam ise 840 bin euro.
Norveç deplasmanında Molde'yi 3-2 mağlup ederek dönen Sarı-Kırmızılılar, 29 Ağustos'taki rövanş için büyük bir avantaj yakaladı. Cim-Bom, gruplara kalması kaydıyla muhteşem bir gelirin de sahibi olacak.
TOPLAM KAZANÇ 24 MİLYON 736 BİN EURO
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden giriş parası olarak 15 milyon 640 bin euroyu kasasına koyacak. Aslan'ın son 10 yıllık UEFA Kulüpler sıralamasına göre kazanacağı katsayı parası 9 milyon 96 bin euro. Cim-Bom'un toplam kazancı ise 24 milyon 736 bin euro olacak.
UEFA, pandemi döneminde ortaya çıkan 500 milyon euro zararı karşılamak için üç yıldır üç turnuvada da giriş paralarına kesinti uygulayabileceğini belirten bir opsiyon koyuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki bu rakam ise 840 bin euro.