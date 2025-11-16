16 Kasım
Macaristan-İrlanda
1-118'
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
1-119'
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
20:00
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
20:00
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
20:00
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
20:00
16 Kasım
İsrail-Moldova
22:45
16 Kasım
İtalya-Norveç
22:45
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Galatasaray HDI Sigorta, altın sette kazandı!

Galatasaray HDI Sigorta, SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında Gaziantep Gençlikspor'u 3-2 yendi.

calendar 16 Kasım 2025 16:27
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray HDI Sigorta, altın sette kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray HDI Sigorta, SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında sahasında Gaziantep Gençlikspor'u 3-2 yendi.

Sarı-kırmızılı takım, sezonda 2. galibiyetini alırken Gaziantep Gençlikspor, 2. kez mağlup oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Uğur Ateş

Galatasaray HDI Sigorta: Gökçen Yüksel, Doğukan Ulu, Patry, Maar, Alonso, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Wright, Ahmet Tümer, Caner Ergül, Can Koç)

Gaziantep Gençlikspor: Lescov, Hetman, Muhammet Ertuğrul, Bohme, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler (Deniz Ivgen, Ulaş Onur Topbaşlı, Yusuf Eken, Alper Omurca)

Setler: 22-25, 25-20, 25-19, 23-25, 15-12

Süre: 134 dakika (30, 28, 29, 29, 18)

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.