Galatasaray galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı da kazanmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray galibiyet serisini 5 maça çıkardı
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26 Eylül 2023 23:27
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra, sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir'i mağlup ederek 4 maçlık galibiyet serisine sahipti.

Son oynadığı maçta İstanbulspor'u da mağlup eden Galatasaray serisini 5 maça çıkarmayı başardı.

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