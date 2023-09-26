Galatasaray galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra, sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir'i mağlup ederek 4 maçlık galibiyet serisine sahipti.
Son oynadığı maçta İstanbulspor'u da mağlup eden Galatasaray serisini 5 maça çıkarmayı başardı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra, sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir'i mağlup ederek 4 maçlık galibiyet serisine sahipti.
Son oynadığı maçta İstanbulspor'u da mağlup eden Galatasaray serisini 5 maça çıkarmayı başardı.