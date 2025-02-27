Karşılaşmanın 36. dakikasında Galatasaray'da Dries Mertens, topu ağlara gönderdi ama Mertens'in golü, faul gerekçesiyle iptal edildi.

❌Galatasaray'da Dries Mertens'in golü, faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. pic.twitter.com/VqaqqGuD98



— Sporxtv (@sporxtv) February 27, 2025



KEREM DEMİRBAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI



Galatasaray, 52. dakikada Kerem Demirbay ile gole çok yaklaştı. Sağ çarpazdan ceza sahasına giren Kerem Demirbay, sağ ayağıyla ortayı yaptı, savunma topu karşıladı. Ardından topu önünde bulan Kerem, bu kez sol ayağıyla gelişine vurdu, top üstten auta gitti.

👉Galatasaray'ın 52. dakikada Kerem Demirbay ile gole çok yaklaştığı an. pic.twitter.com/oHlbDZs3Z9



— Sporxtv (@sporxtv) February 27, 2025





Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final müsabakaları kura çekimi, 6 Mart Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek.