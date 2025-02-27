Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor ile karşılaştı.
RAMS Park'ta oynanan mücadelede ilk yarı, 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da gol sesi çıkmayınca, maç 0-0 berabere bitti.
KONYASPOR, LİDERLİK KOLTUĞUNDA ÇEYREK FİNALE!
Bu sonucun ardından 7 puana ulaşan Konyaspor, grubu lider bitirerek çeyrek finale yükseldi.
G.SARAY, FAIR-PLAY PUANI İLE ÇEYREK FİNALE!
5 puana ulaşan Galatasaray ise Başakşehir ile puanları ve atılan golleri aynı olduğu için (Galatasaray 8 sarı kart, Başakşehir 9 sarı ve 1 kırmızı kart) fair-play puanı ile birlikte 2. sırada yer alarak çeyrek finale yükseldi.
MERTENS'İN GOLÜ İPTAL OLDU
Karşılaşmanın 36. dakikasında Galatasaray'da Dries Mertens, topu ağlara gönderdi ama Mertens'in golü, faul gerekçesiyle iptal edildi.
KEREM DEMİRBAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Galatasaray, 52. dakikada Kerem Demirbay ile gole çok yaklaştı. Sağ çarpazdan ceza sahasına giren Kerem Demirbay, sağ ayağıyla ortayı yaptı, savunma topu karşıladı. Ardından topu önünde bulan Kerem, bu kez sol ayağıyla gelişine vurdu, top üstten auta gitti.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final müsabakaları kura çekimi, 6 Mart Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek.
OKAN BURUK'TAN CİDDİ ROTASYON
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü maçında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kadroda ciddi bir rotasyon yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta yapılan maça Günay Güvenç, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Yusuf Demir, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Ahmed Kutucu 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Mario Lemina yer aldı.
Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü yapılan Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ini tamamen değiştirdi.
Buruk, derbinin başlangıç kadrosunda forma verdiği kaleci Fernando Muslera ile orta saha oyuncuları Gabriel Sara, Roland Sallai ve Lucas Torreira'yı kupadaki Konyaspor maçının kadrosuna almadı. Tecrübeli teknik adam, Sanchez, Eren, Frankowski, Abdülkerim, Osimhen, Barış Alper ve Lemina'yı ise yedeğe çekti.
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Konyaspor ile yapılan Türkiye Kupası müsabakasına sarı-kırmızılı taraftarlar ilgi göstermedi.
Süper Lig'de son 3 sezonun en yüksek taraftar ortalamasını yakalayan Galatasaray taraftarı, Konyaspor maçında tribünleri boş bıraktı. Müsabakayı RAMS Park tribünlerinde 5 bine yakın taraftar izledi.
MAÇTAN DAKİKALAR (BİRAZDAN)
RAMS Park'ta oynanan mücadelede ilk yarı, 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da gol sesi çıkmayınca, maç 0-0 berabere bitti.
KONYASPOR, LİDERLİK KOLTUĞUNDA ÇEYREK FİNALE!
Bu sonucun ardından 7 puana ulaşan Konyaspor, grubu lider bitirerek çeyrek finale yükseldi.
G.SARAY, FAIR-PLAY PUANI İLE ÇEYREK FİNALE!
5 puana ulaşan Galatasaray ise Başakşehir ile puanları ve atılan golleri aynı olduğu için (Galatasaray 8 sarı kart, Başakşehir 9 sarı ve 1 kırmızı kart) fair-play puanı ile birlikte 2. sırada yer alarak çeyrek finale yükseldi.
MERTENS'İN GOLÜ İPTAL OLDU
Karşılaşmanın 36. dakikasında Galatasaray'da Dries Mertens, topu ağlara gönderdi ama Mertens'in golü, faul gerekçesiyle iptal edildi.
❌Galatasaray'da Dries Mertens'in golü, faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. pic.twitter.com/VqaqqGuD98
— Sporxtv (@sporxtv) February 27, 2025
KEREM DEMİRBAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Galatasaray, 52. dakikada Kerem Demirbay ile gole çok yaklaştı. Sağ çarpazdan ceza sahasına giren Kerem Demirbay, sağ ayağıyla ortayı yaptı, savunma topu karşıladı. Ardından topu önünde bulan Kerem, bu kez sol ayağıyla gelişine vurdu, top üstten auta gitti.
👉Galatasaray'ın 52. dakikada Kerem Demirbay ile gole çok yaklaştığı an. pic.twitter.com/oHlbDZs3Z9
— Sporxtv (@sporxtv) February 27, 2025
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final müsabakaları kura çekimi, 6 Mart Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek.
OKAN BURUK'TAN CİDDİ ROTASYON
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü maçında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kadroda ciddi bir rotasyon yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta yapılan maça Günay Güvenç, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Yusuf Demir, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Ahmed Kutucu 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Mario Lemina yer aldı.
Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü yapılan Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ini tamamen değiştirdi.
Buruk, derbinin başlangıç kadrosunda forma verdiği kaleci Fernando Muslera ile orta saha oyuncuları Gabriel Sara, Roland Sallai ve Lucas Torreira'yı kupadaki Konyaspor maçının kadrosuna almadı. Tecrübeli teknik adam, Sanchez, Eren, Frankowski, Abdülkerim, Osimhen, Barış Alper ve Lemina'yı ise yedeğe çekti.
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Konyaspor ile yapılan Türkiye Kupası müsabakasına sarı-kırmızılı taraftarlar ilgi göstermedi.
Süper Lig'de son 3 sezonun en yüksek taraftar ortalamasını yakalayan Galatasaray taraftarı, Konyaspor maçında tribünleri boş bıraktı. Müsabakayı RAMS Park tribünlerinde 5 bine yakın taraftar izledi.
MAÇTAN DAKİKALAR (BİRAZDAN)