Galatasaray eski yıldızını gündemine aldı!

Ara transfer dönemi 12 Ocak'ta başlıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan flaş bir stoper hamlesi geldi.Galatasaray transferde önceliği sol beke verirken takviye düşünülen ikinci mevki ise stoper.Nelsson-Abdülkerim ikilisine yedek bakan Galatasaray cephesi, +3 kuralını dikkate alarak önceliğini yerli savunmacılara verdi..Sabah'ın haberine göre; İtalya'da kariyerini sürdüren eski Galatasaraylı Koray Günter'in mali şartları soruldu.Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da forma giyen Koray Günter, bu sezon takımıyla 14 maça çıktı.28 yaşındaki stoper, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Koray, 2014-2018 yılları arasında da Galatasaray formasını giymişti.