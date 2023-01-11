Galatasaray eski yıldızını gündemine aldı!

Süper Lig'in 18. haftasında Ülker Stadı'nda konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek liderliğini pekiştiren Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı kırmızılı takım eski yıldızını renklerine bağlamak için harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray eski yıldızını gündemine aldı!
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11 Ocak 2023 10:18
Ara transfer dönemi 12 Ocak'ta başlıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan flaş bir stoper hamlesi geldi.

Galatasaray transferde önceliği sol beke verirken takviye düşünülen ikinci mevki ise stoper.

Nelsson-Abdülkerim ikilisine yedek bakan Galatasaray cephesi, +3 kuralını dikkate alarak önceliğini yerli savunmacılara verdi..

KORAY GÜNTER BOMBASI

Sabah'ın haberine göre; İtalya'da kariyerini sürdüren eski Galatasaraylı Koray Günter'in mali şartları soruldu.

Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da forma giyen Koray Günter, bu sezon takımıyla 14 maça çıktı.

28 yaşındaki stoper, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Koray, 2014-2018 yılları arasında da Galatasaray formasını giymişti. 

 
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