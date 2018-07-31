Galatasaray eski oyuncusu ile tekrar imzaladı

GEÇEN SEZON GİTMİŞTİ

, altyapısından yetişen bir ismi tekrar kadrosuna kattı.Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Bandırmaspor'a giden ve sözleşmesinde geri dönüş opsiyonu bulunanile 4 senelik anlaşma sağladı.21 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Bandırmaspor'da 35 maçta 4 gol atmış ve oynadığı oyun ile alkış almıştı.Geçen sezon başında oyuncuyu bedelsiz olarak Bandırmaspor'a veren Galatasaray, geri dönüş için de bir opsiyon koydurmuştu. Sarı-kırmızılıların, Bandırmaspor ile 2020'ye kadar sözleşme imzalayan Birhan için düşük bir miktar ödeyerek transferi gerçekleştirdiği ifade edildi.