Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Elfsborg maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.



Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, 10. haftanın kapanış maçında RAMS Park'ta Beşiktaş'ı konuk etti.



Galatasaray derbiye Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Mauro Icardi ile başladı.



Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.



Okan Buruk, geçen hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde 4-3 kazandıkları Elfsborg mücadelesinin ilk 11'nde 2 değişikliğe gitti. Buruk, cezası nedeniyle Elfsborg mücadelesinde görev veremediği Muslera'ya formayı teslim etti. Buruk, Mertens'in yerine ise Sallai'ye şans verdi.



BURUK SİSTEM DEĞİŞTİRDİ



Galatasaray, son 2 maçına farklı dizilişlerle çıktı.



Genelde takımını 4-2-3-1 sistemiyle oynatan Okan Buruk, Elfsborg maçında 3-4-1-2 formasyonunu tercih etti. Tecrübeli teknik adam, takımını Beşiktaş derbisine ise 4-4-2 dizilişiyle çıkardı.



Galatasaray, bu sezon 7. haftadaki Kasımpaşa maçına da bu dizilişle çıkmıştı.



BARIŞ ALPER SOL BEK OYNADI



Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, derbide sol bekte mücadele etti.



Orijinal mevkisi hücum olan Barış Alper, son 2 sezonda Okan Buruk tarafından birçok mevkide görevlendirildi.Geçen sezon kale ve stoper bölgesi haricinde her mevkide sahaya çıkan Barış Alper, derbide de sol bek olarak görev yaptı.



ÜÇ FUTBOLCUNUN İLK BEŞİKTAŞ DERBİSİ



Galatasaray'da 3 futbolcu, ilk kez bir Beşiktaş derbisinde forma giydi.



Sarı-kırmızılı takımın bu sezon kadrosuna kattığı Gabriel Sara, Roland Sallai ve Victor Osimhen, derbide ilk 11'de sahaya çıktı.



Bu oyuncular, ilk kez bir Galatasaray-Beşiktaş derbisinin heyecanını sahada yaşadı.



29 EKİM KUTLANDI



Sarı-kırmızılı kulüp, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik yaptı.



Mücadele öncesinde saha kenarına çıkan "Cumhuriyet Bandosu"nun çaldığı marşlara taraftarlar coşkuyla eşlik etti.



Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip de Cumhuriyet Bayramı için özel hazırlanan ve üzerine Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetinin yer aldığı kırmızı-beyaz tişörtler giydi. Tişörtlerin üzerine "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadesi yer aldı.



Hakemler ve iki takım futbolcuları sahaya "Yaşasın Cumhuriyet" pankartıyla çıktı. Ayrıca taraftarlar da seremoni sırasında tribünde "Cumhuriyet'in 100'ü Galatasaray", "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır" ve "Milyonlarca şehidin adıdır Cumhuriyet" yazılı pankartlar açtı.



ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU



Karşılaşma öncesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu.



Galatasaray taraftarı, Beşiktaş derbisine büyük ilgi gösterdi.



RAMS Park'ta yapılan karşılaşmayı 50 bine yakın sarı-kırmızılı taraftar tribünden izledi. Taraftarlar, maç öncesi ve sırasında takımlarına büyük destek verdi.



VAN BRONCKHORST'TAN TEK DEĞİŞİKLİK









67. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Gabriel Sara'nın sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Osimhen penaltı noktasında yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-0



79. dakikada Torreira'nın pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Osimhen, bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla üstten auta çıktı.



90+4. dakikada Beşiktaş, farkı 1'e indirdi. Ndour'un pasıyla topla buluşan Muçi'nin ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğe çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 2-1



Galatasaray, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.



Stat: RAMS Park



Hakemler: Arda Kardeşler, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay



Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 51 Jelert), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz (Dk. 90+1 Metehan Baltacı), Torreira (Dk. 83 Kerem Demirbay), Sara, Sallai, Yunus Akgün, Osimhen (Dk. 82 Mertens), Icardi (Dk. 90+1 Batshuayi)



Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson (Dk. 85 Onur Bulut), Uduokhai, Emirhan Topçu (Dk. 85 Tayyip Talha Sanuç), Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario (Dk. 68 Muçi), Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile



Goller: Dk. 13 Sanchez, Dk. 67 Osimhen (Galatasaray), Dk. 90+4 Muçi (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Dk. 36 Kaan Ayhan, Dk. 45+1 Barış Alper Yılmaz, Dk. 62 Davinson Sanchez, Dk. 80 Torreira (Galatasaray), Dk. 67 Ersin Destanoğlu, Dk. 82 Emirhan Topçu, Dk. 89 Immobile (Beşiktaş)



54. dakikada Masuaku'nun pasıyla topla buluşan Rafa Silva, ceza sahasına girdikten sonra topukla meşin yuvarlağı Joao Mario'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, Abdülkerim Bardakcı'ya çarpan top yandan kornere gitti.79. dakikada Torreira'nın pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Osimhen, bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla üstten auta çıktı.Galatasaray, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.