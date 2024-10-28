Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray, evinde Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Hakem Arda Kardeşler'in yönettiği maçın VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturdu.
Rams Park'ta oynanan maçta Galatasaray'ın gollerini 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67. dakikada Victor Osimhen kaydetti.
Beşiktaş'ın tek golünü ise 90+4'te Ernest Muçi attı.
GABRIEL SARA MAÇA DAMGA VURDU
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, duran toptan gelen iki golde de asist yaparak yıldızlaştı.
Bu sonuçla birlikte ligdeki tek namağlup takım olarak yoluna devam eden Galatasaray puanını 28'e yükseltirken, namağlup serisi bozulan Beşiktaş 20 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray haftayı BAY geçerken, Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
PUAN DURUMU
1- Galatasaray (28) - 10 maç
2- Samsunspor (22) - 10 maç
3- Fenerbahçe (20) - 9 maç
4- Beşiktaş (20) - 9 maç
OKAN BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK
Siyah-beyazlı futbol takımı, RAMS Park'ta oynanan müsabakaya Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ile başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
Van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa ekibi Olimpik Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Muçi'yi yedeğe çekti. Hollandalı teknik adam, bu ismin yerine milli futbolcu Semih Kılıçsoy'u, Galatasaray karşısında ilk 11'de görevlendirdi.
BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle derbinin kadrosunda yer alamadı.
Tedavileri devam eden Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica, kadroya dahil edilmedi.
Bu 3 oyuncunun yanı sıra Jean Onana da üst üste 3. kez teknik kadronun tercihi doğrultusunda kadroya alınmadı.
4 FUTBOLCUNUN İLK GALATASARAY DERBİSİ
Beşiktaş'ta 4 futbolcu, Galatasaray'a karşı ilk derbilerine çıktı.
Siyah-beyazlı takımda Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Joao Mario ve Cher Ndour, Türkiye'deki kariyerlerinde ilk kez Galatasaray'a karşı görev aldı.
Beşiktaş'ta futbolcular, derbi öncesi ısınmaya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüet ve imzasının yer aldığı tişörtlerle çıktı.
BEŞİKTAŞ ETKİLİ GELDİ
Maçın 4. dakikasında Beşiktaş gole çok yaklaştı. Rafa'nın kurguladığı hücumda Semih Kılıçsoy'un altıpasın sol çaprazından yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.
YUNUS, ERSİN'İ GEÇEMEDİ
Maçın 6. dakikasında Galatasaray gole çok yaklaştı. Sallai'nin ortasında Yunus arka direkte vurdu, Ersin son anda gole engel oldu.
DAVINSON SANCHEZ, GALATASARAY'I ÖNE GEÇİRDİ
Maçın 13. dakikasında Galatasaray, Davinson Sanchez'in golüyle 1-0 öne geçti. Gabriel Sara'nın ortasında Davinson Sanchez'in kafa vuruşu ağlarla buluştu.
MAURO ICARDI PENALTI BEKLEDİ
Maçın 27. dakikasında Mauro Icardi penaltı bekledi; hakem Arda Kardeşler, VAR hakemi Onur Özütoprak'ı dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi.
VAN BRONKCHORST ÇOK SİNİRLENDİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Davinson ile girdiği mücadele sonrası Rafa'nın yerde kaldığı pozisyon için faul verilmemesine büyük tepki gösterdi.
KAAN AYHAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Mücadelenin 36. dakikasında Semih Kılıçsoy'a faul yapan Kaan Ayhan, hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Kart sınırında olan Kaan Ayhan, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Kaan, Galatasaray'ın Samsunspor ile oynayacağı mücadelede cezalı duruma düştü.
KAAN AYHAN SAKATLANDI
Maçın 51. dakikasında Galatasaray'da sakatlık yaşayan Kaan Ayhan'ın yerine oyuna 51. dakikada Elias Jelert dahil oldu.
BEŞİKTAŞ NET FIRSATI HARCADI
Maçın 52. dakikasında gelişen Beşiktaş hücumunda sağ çaprazda topla buluşan Rafa topuk pası verdi, ceza alanı içinde topla buluşan Joao Mario'nun vuruşu savunmadan kornere gitti.
GALATASARAY FARKI 2'YE YÜKSELTTİ
Maçın 67. dakikasında Galatasaray farkı 2'ye yükseltti. Gabriel Sara'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kafa topuna çıkan Victor Osimhen, düzgün bir vuruşla durumu 2-0'a getirdi.
MUÇİ FARKI 1'E İNDİRDİ
Maçın 90+4. dakikasında Beşiktaş Ernest Muçi ile durumu 2-1'e getirdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Joao Mario'nun sağdan yaptığı ortada topla buluşan Semih Kıılıçsoy, ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.
6. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ortasında arka direkte Yunus Akgün'ün yaptığı vuruşta, kaleci Ersin Destanoğlu topu güçlükle kornere çeldi.
13. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Sara'nın sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Davinson Sanchez altıpas üzerinde kafa vuruşuyla topu filelere yolladı.
38. dakikada Kaan Ayhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada, Osimhen'in penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.
44. dakikada Gedson Fernandes'in pasıyla topla buluşan Rafa Silva'nın ceza sahası sağ çaprazında çektiği şutta, kaleci Muslera topu kurtardı.
45. dakikada Davinson Sanchez'in pasıyla savunma arkasına sarkan Icardi'nin şutunda, Emirhan Topçu'ya çarpan top direğin dibinden kornere gitti.
Hakem Arda Kardeşler'in yönettiği maçın VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturdu.
Rams Park'ta oynanan maçta Galatasaray'ın gollerini 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67. dakikada Victor Osimhen kaydetti.
Beşiktaş'ın tek golünü ise 90+4'te Ernest Muçi attı.
GABRIEL SARA MAÇA DAMGA VURDU
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, duran toptan gelen iki golde de asist yaparak yıldızlaştı.
Bu sonuçla birlikte ligdeki tek namağlup takım olarak yoluna devam eden Galatasaray puanını 28'e yükseltirken, namağlup serisi bozulan Beşiktaş 20 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray haftayı BAY geçerken, Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
PUAN DURUMU
1- Galatasaray (28) - 10 maç
2- Samsunspor (22) - 10 maç
3- Fenerbahçe (20) - 9 maç
4- Beşiktaş (20) - 9 maç
OKAN BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Elfsborg maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.
Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, 10. haftanın kapanış maçında RAMS Park'ta Beşiktaş'ı konuk etti.
Galatasaray derbiye Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Mauro Icardi ile başladı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.
Okan Buruk, geçen hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde 4-3 kazandıkları Elfsborg mücadelesinin ilk 11'nde 2 değişikliğe gitti. Buruk, cezası nedeniyle Elfsborg mücadelesinde görev veremediği Muslera'ya formayı teslim etti. Buruk, Mertens'in yerine ise Sallai'ye şans verdi.
BURUK SİSTEM DEĞİŞTİRDİ
Galatasaray, son 2 maçına farklı dizilişlerle çıktı.
Genelde takımını 4-2-3-1 sistemiyle oynatan Okan Buruk, Elfsborg maçında 3-4-1-2 formasyonunu tercih etti. Tecrübeli teknik adam, takımını Beşiktaş derbisine ise 4-4-2 dizilişiyle çıkardı.
Galatasaray, bu sezon 7. haftadaki Kasımpaşa maçına da bu dizilişle çıkmıştı.
BARIŞ ALPER SOL BEK OYNADI
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, derbide sol bekte mücadele etti.
Orijinal mevkisi hücum olan Barış Alper, son 2 sezonda Okan Buruk tarafından birçok mevkide görevlendirildi.Geçen sezon kale ve stoper bölgesi haricinde her mevkide sahaya çıkan Barış Alper, derbide de sol bek olarak görev yaptı.
ÜÇ FUTBOLCUNUN İLK BEŞİKTAŞ DERBİSİ
Galatasaray'da 3 futbolcu, ilk kez bir Beşiktaş derbisinde forma giydi.
Sarı-kırmızılı takımın bu sezon kadrosuna kattığı Gabriel Sara, Roland Sallai ve Victor Osimhen, derbide ilk 11'de sahaya çıktı.
Bu oyuncular, ilk kez bir Galatasaray-Beşiktaş derbisinin heyecanını sahada yaşadı.
29 EKİM KUTLANDI
Sarı-kırmızılı kulüp, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik yaptı.
Mücadele öncesinde saha kenarına çıkan "Cumhuriyet Bandosu"nun çaldığı marşlara taraftarlar coşkuyla eşlik etti.
Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip de Cumhuriyet Bayramı için özel hazırlanan ve üzerine Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetinin yer aldığı kırmızı-beyaz tişörtler giydi. Tişörtlerin üzerine "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadesi yer aldı.
Hakemler ve iki takım futbolcuları sahaya "Yaşasın Cumhuriyet" pankartıyla çıktı. Ayrıca taraftarlar da seremoni sırasında tribünde "Cumhuriyet'in 100'ü Galatasaray", "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır" ve "Milyonlarca şehidin adıdır Cumhuriyet" yazılı pankartlar açtı.
ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU
Karşılaşma öncesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu.
Galatasaray taraftarı, Beşiktaş derbisine büyük ilgi gösterdi.
RAMS Park'ta yapılan karşılaşmayı 50 bine yakın sarı-kırmızılı taraftar tribünden izledi. Taraftarlar, maç öncesi ve sırasında takımlarına büyük destek verdi.
VAN BRONCKHORST'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, 10. haftanın kapanış maçında RAMS Park'ta Beşiktaş'ı konuk etti.
Galatasaray derbiye Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Mauro Icardi ile başladı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.
Okan Buruk, geçen hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde 4-3 kazandıkları Elfsborg mücadelesinin ilk 11'nde 2 değişikliğe gitti. Buruk, cezası nedeniyle Elfsborg mücadelesinde görev veremediği Muslera'ya formayı teslim etti. Buruk, Mertens'in yerine ise Sallai'ye şans verdi.
BURUK SİSTEM DEĞİŞTİRDİ
Galatasaray, son 2 maçına farklı dizilişlerle çıktı.
Genelde takımını 4-2-3-1 sistemiyle oynatan Okan Buruk, Elfsborg maçında 3-4-1-2 formasyonunu tercih etti. Tecrübeli teknik adam, takımını Beşiktaş derbisine ise 4-4-2 dizilişiyle çıkardı.
Galatasaray, bu sezon 7. haftadaki Kasımpaşa maçına da bu dizilişle çıkmıştı.
BARIŞ ALPER SOL BEK OYNADI
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, derbide sol bekte mücadele etti.
Orijinal mevkisi hücum olan Barış Alper, son 2 sezonda Okan Buruk tarafından birçok mevkide görevlendirildi.Geçen sezon kale ve stoper bölgesi haricinde her mevkide sahaya çıkan Barış Alper, derbide de sol bek olarak görev yaptı.
ÜÇ FUTBOLCUNUN İLK BEŞİKTAŞ DERBİSİ
Galatasaray'da 3 futbolcu, ilk kez bir Beşiktaş derbisinde forma giydi.
Sarı-kırmızılı takımın bu sezon kadrosuna kattığı Gabriel Sara, Roland Sallai ve Victor Osimhen, derbide ilk 11'de sahaya çıktı.
Bu oyuncular, ilk kez bir Galatasaray-Beşiktaş derbisinin heyecanını sahada yaşadı.
29 EKİM KUTLANDI
Sarı-kırmızılı kulüp, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik yaptı.
Mücadele öncesinde saha kenarına çıkan "Cumhuriyet Bandosu"nun çaldığı marşlara taraftarlar coşkuyla eşlik etti.
Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip de Cumhuriyet Bayramı için özel hazırlanan ve üzerine Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetinin yer aldığı kırmızı-beyaz tişörtler giydi. Tişörtlerin üzerine "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadesi yer aldı.
Hakemler ve iki takım futbolcuları sahaya "Yaşasın Cumhuriyet" pankartıyla çıktı. Ayrıca taraftarlar da seremoni sırasında tribünde "Cumhuriyet'in 100'ü Galatasaray", "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır" ve "Milyonlarca şehidin adıdır Cumhuriyet" yazılı pankartlar açtı.
ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU
Karşılaşma öncesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu.
Galatasaray taraftarı, Beşiktaş derbisine büyük ilgi gösterdi.
RAMS Park'ta yapılan karşılaşmayı 50 bine yakın sarı-kırmızılı taraftar tribünden izledi. Taraftarlar, maç öncesi ve sırasında takımlarına büyük destek verdi.
VAN BRONCKHORST'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
Siyah-beyazlı futbol takımı, RAMS Park'ta oynanan müsabakaya Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ile başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
Van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa ekibi Olimpik Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Muçi'yi yedeğe çekti. Hollandalı teknik adam, bu ismin yerine milli futbolcu Semih Kılıçsoy'u, Galatasaray karşısında ilk 11'de görevlendirdi.
BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle derbinin kadrosunda yer alamadı.
Tedavileri devam eden Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica, kadroya dahil edilmedi.
Bu 3 oyuncunun yanı sıra Jean Onana da üst üste 3. kez teknik kadronun tercihi doğrultusunda kadroya alınmadı.
4 FUTBOLCUNUN İLK GALATASARAY DERBİSİ
Beşiktaş'ta 4 futbolcu, Galatasaray'a karşı ilk derbilerine çıktı.
Siyah-beyazlı takımda Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Joao Mario ve Cher Ndour, Türkiye'deki kariyerlerinde ilk kez Galatasaray'a karşı görev aldı.
Beşiktaş'ta futbolcular, derbi öncesi ısınmaya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüet ve imzasının yer aldığı tişörtlerle çıktı.
BEŞİKTAŞ ETKİLİ GELDİ
Maçın 4. dakikasında Beşiktaş gole çok yaklaştı. Rafa'nın kurguladığı hücumda Semih Kılıçsoy'un altıpasın sol çaprazından yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.
YUNUS, ERSİN'İ GEÇEMEDİ
Maçın 6. dakikasında Galatasaray gole çok yaklaştı. Sallai'nin ortasında Yunus arka direkte vurdu, Ersin son anda gole engel oldu.
DAVINSON SANCHEZ, GALATASARAY'I ÖNE GEÇİRDİ
Maçın 13. dakikasında Galatasaray, Davinson Sanchez'in golüyle 1-0 öne geçti. Gabriel Sara'nın ortasında Davinson Sanchez'in kafa vuruşu ağlarla buluştu.
MAURO ICARDI PENALTI BEKLEDİ
Maçın 27. dakikasında Mauro Icardi penaltı bekledi; hakem Arda Kardeşler, VAR hakemi Onur Özütoprak'ı dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi.
VAN BRONKCHORST ÇOK SİNİRLENDİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Davinson ile girdiği mücadele sonrası Rafa'nın yerde kaldığı pozisyon için faul verilmemesine büyük tepki gösterdi.
KAAN AYHAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Mücadelenin 36. dakikasında Semih Kılıçsoy'a faul yapan Kaan Ayhan, hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Kart sınırında olan Kaan Ayhan, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Kaan, Galatasaray'ın Samsunspor ile oynayacağı mücadelede cezalı duruma düştü.
KAAN AYHAN SAKATLANDI
Maçın 51. dakikasında Galatasaray'da sakatlık yaşayan Kaan Ayhan'ın yerine oyuna 51. dakikada Elias Jelert dahil oldu.
BEŞİKTAŞ NET FIRSATI HARCADI
Maçın 52. dakikasında gelişen Beşiktaş hücumunda sağ çaprazda topla buluşan Rafa topuk pası verdi, ceza alanı içinde topla buluşan Joao Mario'nun vuruşu savunmadan kornere gitti.
GALATASARAY FARKI 2'YE YÜKSELTTİ
Maçın 67. dakikasında Galatasaray farkı 2'ye yükseltti. Gabriel Sara'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kafa topuna çıkan Victor Osimhen, düzgün bir vuruşla durumu 2-0'a getirdi.
MUÇİ FARKI 1'E İNDİRDİ
Maçın 90+4. dakikasında Beşiktaş Ernest Muçi ile durumu 2-1'e getirdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Joao Mario'nun sağdan yaptığı ortada topla buluşan Semih Kıılıçsoy, ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.
6. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ortasında arka direkte Yunus Akgün'ün yaptığı vuruşta, kaleci Ersin Destanoğlu topu güçlükle kornere çeldi.
13. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Sara'nın sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Davinson Sanchez altıpas üzerinde kafa vuruşuyla topu filelere yolladı.
38. dakikada Kaan Ayhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada, Osimhen'in penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.
44. dakikada Gedson Fernandes'in pasıyla topla buluşan Rafa Silva'nın ceza sahası sağ çaprazında çektiği şutta, kaleci Muslera topu kurtardı.
45. dakikada Davinson Sanchez'in pasıyla savunma arkasına sarkan Icardi'nin şutunda, Emirhan Topçu'ya çarpan top direğin dibinden kornere gitti.
54. dakikada Masuaku'nun pasıyla topla buluşan Rafa Silva, ceza sahasına girdikten sonra topukla meşin yuvarlağı Joao Mario'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, Abdülkerim Bardakcı'ya çarpan top yandan kornere gitti.
67. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Gabriel Sara'nın sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Osimhen penaltı noktasında yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-0
79. dakikada Torreira'nın pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Osimhen, bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla üstten auta çıktı.
90+4. dakikada Beşiktaş, farkı 1'e indirdi. Ndour'un pasıyla topla buluşan Muçi'nin ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğe çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 2-1
Galatasaray, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
67. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Gabriel Sara'nın sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Osimhen penaltı noktasında yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-0
79. dakikada Torreira'nın pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Osimhen, bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla üstten auta çıktı.
90+4. dakikada Beşiktaş, farkı 1'e indirdi. Ndour'un pasıyla topla buluşan Muçi'nin ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğe çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 2-1
Galatasaray, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Arda Kardeşler, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 51 Jelert), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz (Dk. 90+1 Metehan Baltacı), Torreira (Dk. 83 Kerem Demirbay), Sara, Sallai, Yunus Akgün, Osimhen (Dk. 82 Mertens), Icardi (Dk. 90+1 Batshuayi)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson (Dk. 85 Onur Bulut), Uduokhai, Emirhan Topçu (Dk. 85 Tayyip Talha Sanuç), Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario (Dk. 68 Muçi), Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile
Goller: Dk. 13 Sanchez, Dk. 67 Osimhen (Galatasaray), Dk. 90+4 Muçi (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 36 Kaan Ayhan, Dk. 45+1 Barış Alper Yılmaz, Dk. 62 Davinson Sanchez, Dk. 80 Torreira (Galatasaray), Dk. 67 Ersin Destanoğlu, Dk. 82 Emirhan Topçu, Dk. 89 Immobile (Beşiktaş)
Hakemler: Arda Kardeşler, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 51 Jelert), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz (Dk. 90+1 Metehan Baltacı), Torreira (Dk. 83 Kerem Demirbay), Sara, Sallai, Yunus Akgün, Osimhen (Dk. 82 Mertens), Icardi (Dk. 90+1 Batshuayi)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson (Dk. 85 Onur Bulut), Uduokhai, Emirhan Topçu (Dk. 85 Tayyip Talha Sanuç), Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario (Dk. 68 Muçi), Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile
Goller: Dk. 13 Sanchez, Dk. 67 Osimhen (Galatasaray), Dk. 90+4 Muçi (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 36 Kaan Ayhan, Dk. 45+1 Barış Alper Yılmaz, Dk. 62 Davinson Sanchez, Dk. 80 Torreira (Galatasaray), Dk. 67 Ersin Destanoğlu, Dk. 82 Emirhan Topçu, Dk. 89 Immobile (Beşiktaş)