Galatasaray'dan Zenit'in takas teklifine ret!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Wendel için Rus kulübünden flaş bir talep geldi.
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Zenit, Galatasaray'ın Marcus Wendel'e olan ilgisi sonrası Barış Alper Yılmaz takası önerdi.
GALATASARAY HİÇ DÜŞÜNMEDİ
Sarı kırmızılı takımın bir sezon daha takımda tutmak istediği Barış Alper için gelen bu teklifi düşünmeden reddetti.
Bununla birlikte Galatasaray'ın orta saha transferi konusunda listedeki isimlerle temaslarının sürdüğü ifade edildi.
ZENIT'İN NET BEKLENTİSİ
26 yaşındaki oyuncuyla Barcelona da ilgileniyor. Ayrıca, Zenit'in 20 milyon euro bonservis beklentisinin olduğu biliniyor.
ZENIT'TE SKORER RAKAMLAR
Ekim 2020'de 20.3 milyon euro karşılığı Sporting Lizbon'dan Zenit'e transfer olan 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha Wendel, Rusya kariyerinde çıktığı 124 maçta 20 gol atıp 25 asist yaptı.
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Zenit, Galatasaray'ın Marcus Wendel'e olan ilgisi sonrası Barış Alper Yılmaz takası önerdi.
GALATASARAY HİÇ DÜŞÜNMEDİ
Sarı kırmızılı takımın bir sezon daha takımda tutmak istediği Barış Alper için gelen bu teklifi düşünmeden reddetti.
Bununla birlikte Galatasaray'ın orta saha transferi konusunda listedeki isimlerle temaslarının sürdüğü ifade edildi.
ZENIT'İN NET BEKLENTİSİ
26 yaşındaki oyuncuyla Barcelona da ilgileniyor. Ayrıca, Zenit'in 20 milyon euro bonservis beklentisinin olduğu biliniyor.
ZENIT'TE SKORER RAKAMLAR
Ekim 2020'de 20.3 milyon euro karşılığı Sporting Lizbon'dan Zenit'e transfer olan 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha Wendel, Rusya kariyerinde çıktığı 124 maçta 20 gol atıp 25 asist yaptı.