Galatasaray'dan Zenit'in takas teklifine ret!

Zenit, Galatasaray'ın Marcus Wendel'e olan ilgisi sonrası Barış Alper Yılmaz takası önerdi. Galatasaray bu teklifi reddetti. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan Zenit'in takas teklifine ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Temmuz 2024 21:26
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Wendel için Rus kulübünden flaş bir talep geldi.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Zenit, Galatasaray'ın Marcus Wendel'e olan ilgisi sonrası Barış Alper Yılmaz takası önerdi.

GALATASARAY HİÇ DÜŞÜNMEDİ

Sarı kırmızılı takımın bir sezon daha takımda tutmak istediği Barış Alper için gelen bu teklifi düşünmeden reddetti.

Bununla birlikte Galatasaray'ın orta saha transferi konusunda listedeki isimlerle temaslarının sürdüğü ifade edildi.

ZENIT'İN NET BEKLENTİSİ

26 yaşındaki oyuncuyla Barcelona da ilgileniyor. Ayrıca, Zenit'in 20 milyon euro bonservis beklentisinin olduğu biliniyor.

ZENIT'TE SKORER RAKAMLAR

Ekim 2020'de 20.3 milyon euro karşılığı Sporting Lizbon'dan Zenit'e transfer olan 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha Wendel, Rusya kariyerinde çıktığı 124 maçta 20 gol atıp 25 asist yaptı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery