22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
0-2
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
2-1
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
6-0
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
1-5
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
1-0
22 Ağustos
PSG-Angers
1-0

Galatasaray'dan Zaniolo için teklife ret!

Udinese, Nicolo Zaniolo için Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Galatasaray, bu teklifi kabul etmedi.

calendar 23 Ağustos 2025 00:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Zaniolo için teklife ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo ile ilgilenen Udinese, İtalyan futbolcunun transferi için sarı-kırmızılıların kapısını çaldı.

UDINESE'NİN TEKLİFİ!

Tuttomercato'da yer alan habere göre, Udinese, Zaniolo'yu satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer etmek istedi ve Galatasaray'a teklifini sundu.

GALATASARAY'DAN RET!

Galatasaray, Udinese'den gelen bu teklifi geri çevirdi.

Udinese'nin, 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istemesi durumunda teklifini yükseltmesi gerektiği yazıldı.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Zaniolo'nun, Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.