Galatasaray'dan Zaniolo için teklife ret!

Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo ile ilgilenen Udinese, İtalyan futbolcunun transferi için sarı-kırmızılıların kapısını çaldı.
UDINESE'NİN TEKLİFİ!
Tuttomercato'da yer alan habere göre, Udinese, Zaniolo'yu satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer etmek istedi ve Galatasaray'a teklifini sundu.
GALATASARAY'DAN RET!
Galatasaray, Udinese'den gelen bu teklifi geri çevirdi.
Udinese'nin, 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istemesi durumunda teklifini yükseltmesi gerektiği yazıldı.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Zaniolo'nun, Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
