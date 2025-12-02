Galatasaray'dan Yasin Kol için paylaşım

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol'u TFF'ye şikayet ettikten sonra sosyal medyadan paylaşım yaptı.
Sarı-kırmızılıların açıklamasında "Derbide aleyhimize yapılan skandal hakem(!) hataları." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün bu paylaşımını kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.
