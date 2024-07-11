Galatasaray'dan transfer açıklaması!

"Bizde mutsuz oyuncu yok. Herkes mutlu. Herkes motive. Icardi de öyle. Çalışıyor. Gayet fit durumda geldi. Takımın geneli de öyle." dedi.

Transferlerle ilgili de konuşan İbrahim Hatipoğlu, "Doue bitseydi haberiniz olurdu. KAP'a bildiriyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnce eleyip, sık dokuyoruz. Okan hocamızın dediği gibi acil değil doğru transfer yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.