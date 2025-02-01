Galatasaray'dan Tchatchoua hamlesi

Galatasaray, Verona'nın 23 yaşındaki Kamerunlu sağ beki Jackson Tchatchoua ile ilgileniyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Tchatchoua hamlesi
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01 Şubat 2025 13:28
Galatasaray savunma hattını güçlendirmek için yoğun bir mesai içerisinde. Sarı-kırmızılı yöneticiler çalışmalarını İtalya'da devam ediyor.

SAĞ BEKE TCHATCHOUA

Galatasaray'ın sağ bek için istediği isminde İtalya'da olduğu ortaya çıktı. Kyle Walker-Peters'ten vazgeçen sarı-kırmızılılar, Verona'nın 23 yaşındaki Kamerunlu sağ beki Jackson Tchatchoua için masaya oturacak.

Verona, oyuncu için 8 milyon euro istiyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Hellas Verona'da bu sezon 20 maçta süre bulan Tchatchoua, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki futbolcunun kulübü Hellas Verona ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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