Galatasaray'dan Tchatchoua hamlesi

Galatasaray savunma hattını güçlendirmek için yoğun bir mesai içerisinde. Sarı-kırmızılı yöneticiler çalışmalarını İtalya'da devam ediyor.*** HERKESE 1000 TL HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
SAĞ BEKE TCHATCHOUA
Galatasaray'ın sağ bek için istediği isminde İtalya'da olduğu ortaya çıktı. Kyle Walker-Peters'ten vazgeçen sarı-kırmızılılar, Verona'nın 23 yaşındaki Kamerunlu sağ beki Jackson Tchatchoua için masaya oturacak.
Verona, oyuncu için 8 milyon euro istiyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Hellas Verona'da bu sezon 20 maçta süre bulan Tchatchoua, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki futbolcunun kulübü Hellas Verona ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
SAĞ BEKE TCHATCHOUA
Galatasaray'ın sağ bek için istediği isminde İtalya'da olduğu ortaya çıktı. Kyle Walker-Peters'ten vazgeçen sarı-kırmızılılar, Verona'nın 23 yaşındaki Kamerunlu sağ beki Jackson Tchatchoua için masaya oturacak.
Verona, oyuncu için 8 milyon euro istiyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Hellas Verona'da bu sezon 20 maçta süre bulan Tchatchoua, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki futbolcunun kulübü Hellas Verona ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.