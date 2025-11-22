Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'na savunma: Eren Elmalı

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF, bahis soruşturmasını Spor Toto Teşkilatı'ndan gelen bilgiler üzerinden yürütüyor. Teşkilat, Türkiye'deki yasal bahis şirketlerinden bilgi talep etti.



İki şirket bahis oynayanlarla ilgili bilgi verirken, bir şirketten kısmi bilgi geldi. Bir şirketten ise aktif olmadığı için bilgi talebi olmadı. Galatasaray Kulübü hukukçuları, bahis oynadığı gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı için Tahkim Kurulu'na yapılan savunmada bu duruma dikkat çekti.



"ADİL YARGILAMA İÇİN TÜM ŞİRKETLERDEN LİSTE ALINMALI"

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre;

sarı-kırmızılılar, TFF Hukuk Müşavirliği'nin Disiplin Kurulu'na yaptığı sevklerin, soruşturmada yaşanan liste kargaşası sebebiyle adil yargılamanın karşılığını ifade etmediğini düşünüyor. Galatasaray Kulübü, "Bütün yasal bahis şirketlerinden listeler alınmalı, şeffaf şekilde paylaşılmalı" görüşünü savunuyor.Hukukçular, şeffaf paylaşımın adalete olan güveni artıracağını vurgularken, "45 günlük cezaların bütün yasal bahis sitelerinden gelen listeler ortaya konana kadar kaldırılması doğru olacaktır" tezi doğrultusunda Eren Elmalı'nın cezasının iptal edilmesini talep etti.istelerin manipüle edilme ihtimaline karşılık Galatasaray Kulübü, bir kişiye PFDK'nın ceza verilebilmesi için savcılıktan resmi onay alınması gerektiğinin de altını çizdi.