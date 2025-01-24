Galatasaray'dan sürpriz hamle: Matias Soule

Galatasaray, Roma'da forma giyen Arjantinli kanat oyuncusu Matias Soule'nin durumunu sordu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan sürpriz hamle: Matias Soule
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24 Ocak 2025 22:27
Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray, sürpriz bir hamleye imza attı.

MATIAS SOULE HAMLESİ

Relevo'nun haberine göre; Galatasaray, Roma'da forma giyen Arjantinli kanat oyuncusu Matias Soule ile ilgileniyor.

Habere göre; Galatasaray, Roma kulübünün temsilcileri ve oyuncu tarafı ile irtibata geçerek oyuncunun durumu hakkında bilgi aldı.

ROMA SEZON BAŞINDA ALDI

Roma'nın sezon başında 25.6 milyon euro karşılığında Juventus'tan transfer ettiği Soule, sağ kanat ve on numara pozisyonlarında forma giyebiliyor.

Bu sezon Roma'da 12 lig maçına çıkan 21 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 1 gol kaydedebildi.


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